Marcelinho Carioca diz em vídeo que foi sequestrado após sair com mulher casada

São Paulo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca aparece em um vídeo em que diz ter sido sequestrado após sair com uma mulher casada. Segundo a assessora dele, Alessandra Zanchetta, a gravação é verídico.

O ex-atleta está desaparecido desde domingo (17), depois de participar de um evento na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. O carro dele foi encontrado abandonado na rua Jacareí, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (18).

No vídeo, que circula por meio de aplicativos de mensagem, Marcelinho diz que estava em um show em Itaquera, na zona leste, curtindo um samba e que saiu com a casada. O ex-jogador aparece com o olho roxo na gravação.

O ex-jogador Marcelinho Carioca em vídeo que afirma ter sido agredido após se envolver com uma mulher casada - Reprodução

O autor do sequestro seria marido da mulher. No vídeo, a versão é endossada pela mulher que supostamente saiu com Marcelinho.

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento no sumiço do ex-jogador. Segundo a Polícia Civil, ambos teriam recebido transferências bancárias que partiram da conta de Marcelinho Carioca.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a ocorrência foi como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Marcelinho Carioca estreou profissionalmente pelo time do Flamengo no final dos anos 1980, onde chegou a atuar entrando no lugar do ídolo Zico.

Nos anos 1990, foi negociado com o Corinthians, se tornando um dos principais jogadores do time. Recebeu o apelido de "pé de anjo" pelos gols precisos de falta, e é o quinto maior artilheiro da equipe, com 266 gols em 433 jogos.

Entre os principais títulos conquistados pelo ex-jogador na equipe paulista, estão o Mundial de Clubes da Fifa, em 2000, duas vezes o Campeonato Brasileiro (1998 e 1999) e quatro vezes o Paulista (1995, 1997, 1999 e 2001).

O meia também atuou por Santos e Vasco entre os grandes times do Brasil. No exterior, jogou no Valencia, da Espanha, e no Gamba Osaka, do Japão.

Após pendurar as chuteiras, Marcelinho Carioca estudou jornalismo nas Faculdades Integradas Rio Branco, onde se formou em 2017. Ele chegou a atuar como comentarista na Bandeirantes.

O ex-jogador também se aventurou na carreira política. Tentou se eleger deputado federal em 2010 pelo PSB, a deputado estadual pelo PT em 2014, e a vereador pelo PRB em 2016, mas não foi eleito em nenhuma ocasião. Assumiu por cerca de um mês o cargo de deputado federal, em 2015, ao ocupar a vaga deixada por Márcio França, eleito vice-governador de São Paulo.