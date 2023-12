Curitiba

Amadeu Luiz Antônio de Almeida Mêmolo estudou direito, administração e publicidade, mas dedicou a vida profissional ao jornalismo.

Durante a carreira, sempre esteve envolvido na luta por direitos da categoria. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo de 2018 a 2021. E desde 2007 presidia a Associação Paulista dos Jornalistas Veteranos (AJVSP).

Ele teve um papel importante quando um plano de saúde garantido pelo próprio sindicato deixou um rombo nas finanças da entidade no início dos anos 2000, por exemplo.

"O Mêmolo, naquele momento, assumiu a tarefa de negociar com os credores para evitar que a entidade perdesse a sua sede. Foi uma tarefa desempenhada por cerca de dez anos", diz o colega Paulo Zocchi.

Amadeu Luiz Antônio de Almeida Mêmolo (1939 - 2023) - Cadu Bazilevski

O sindicato publicou nota de pesar. "Colega que manteve fortes laços de carinho e proximidade com o sindicato. (…) De forma gentil e generosa, o jornalista doou sua coleção pessoal de livros para a Biblioteca Milton Bellintani, inaugurada neste ano na sede do SJSP. Interessado em organizar a categoria de jornalistas aposentadas e aposentados, Mêmolo participava ativamente das atividades organizadas pelo sindicato, apoiando publicamente as diferentes iniciativas da entidade."

Zocchi diz que o amigo se destacava por seu compromisso com a transmissão do conhecimento e da história para as novas gerações.

O médico e amigo Luiz Costa diz que Mêmolo era um grande orador. "Falava e escrevia em um português requintado com zelo invejável; fazia questão de corrigir uma vírgula que fosse em qualquer texto."

Ele gostava de ler de tudo. "Livros, jornais, revistas, contratos, estatutos, até livros de medicina ele lia e gostava de discutir sobre doenças", afirma o médico.

"Adorava comer pizza e dobradinha, que lhe remetia à infância no Brás. Adorava tratar de todo e qualquer assunto relacionado aos direitos e bem-estar dos idosos."

Desde a adolescência, Mêmolo integrou a Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas (AACL), tornando-se sócio emérito. "Ele fez um trabalho maravilhoso de recuperação, manutenção e crescimento da associação", diz Costa. "Foi um ser humano maravilhoso, estudioso ao extremo, inteligentíssimo, culto, humilde e bondoso."

O colega Cadu Bazilevski recorda que o jornalista era muito educado e respeitoso, sempre disposto a contribuir. "Era a cordialidade em pessoa."

Mêmolo morreu de câncer em 8 de dezembro de 2023. Deixa a esposa, muitos amigos e admiradores.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa