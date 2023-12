São Paulo

Denis Souza de Carvalho nasceu em 11 de setembro de 1978 na cidade de São Paulo. Seus pais moravam em uma casa alugada na Vila das Belezas, na zona sul. Certo tempo depois, a família seguiu para um conjunto do extinto BNH (Banco Nacional da Habitação) no Grajaú, no mesmo lado sul do mapa paulistano.

Diferentemente de seus vizinhos, que preferiam se divertir em campinhos de futebol, Denis preferia ler livros e acompanhar programas jornalísticos na TV.

Aos 15 anos, o adolescente tímido e de sorriso acanhado, mas muito corajoso, como conta a jornalista Denise Carvalho, 48, sua irmã mais velha, decidiu cursar uma escola de ensino técnico do Senai. Seu objetivo era garantir um trabalho na indústria automotiva, em um período de altas taxas de desemprego.

"As peças e o chão de fábrica nada tinham a ver com o seu espírito leve, amável, delicado e gentil", diz Denise.

Denis teve seu esforço recompensando no início dos anos 2000, quando passou na Fuvest para cursar letras na FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP.

A aprovação em um dos vestibulares mais concorridos da América Latina fez seus pais, um proprietário de bar no Grajaú e uma cozinheira, ambos migrantes nordestinos com o primeiro grau incompleto, se encherem de orgulho.

Durante a formação acadêmica, escolheu o alemão como curso optativo. Denis ainda encontrava tempo para seus gostos ecléticos para músicas, artes e livros, que o acompanhavam desde criança.

Ele chegou a trabalhar como atendente de lojas de eletrônicos, livrarias e empresas de eventos. No entanto, seu encontro profissional foi como editor de conteúdos.

Nos últimos 12 anos, como conta Denise, seu irmão trabalhou com esmero em textos de diversos formatos, de edição de livros a anúncios publicitários e artigos assinados para empresas de tecnologia, educação, agronegócio, crédito de carbono, saúde entre outros.

"Nos últimos oito anos, dedicou-se à arte de escrever, editar e, mais recentemente, atuar também como social media na Agência Blue Chip, empresa de comunicação corporativa."

Com o tempo, segundo Denise, seu irmão se tornou mais intenso, bravo, mas ainda dono de um coração amolecido. Ele era perfeccionista, dedicado ao máximo em fazer bem tudo o que lhe era proposto.

Denise o classificou como inteligente, culto, honesto, íntegro e de bom senso.

"Era muito companheiro dos pais, foi muito amigo dos irmãos, extremamente prestativo e parceiro em todas as circunstâncias de sua vida extremamente reservada", acrescentou a primogênita.

Denis morreu aos 45 anos no dia 21 de novembro, em casa. "Foi um lorde da escrita e da discrição", completou Denise.

