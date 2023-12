Pacientes lotam emergência do Rio após uso de pomada modeladora de cabelo no Natal

Rio de Janeiro

Mais de cem pessoas deram entrada na emergência oftalmológica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, de segunda (25) a terça-feira (26) com queimaduras nos olhos, após o uso de pomada modeladora de cabelos.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, os pacientes relataram terem feito tranças ou outros penteados fixados com esse tipo de produto para passar o dia de Natal, mas que, com o contato com a água, o material escorreu do cabelo para os olhos, provocando ardência e queimadura.

"É uma situação extremamente preocupante, que tem sobrecarregado as emergências oftalmológicas da cidade", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Fachada do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro - Reprodução

As pomadas modeladoras são utilizadas para penteados, desde modelos para casamentos até tranças e o chamado "baby hair". São produtos muito usados em cabelos crespos e cacheados para trazer definição, mas podem ser aplicados em qualquer tipo de cabelo.

Algumas marcas, no entanto, estão com a comercialização e uso suspensos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por conterem produtos que são considerados nocivos à saúde e que causam intoxicação nos olhos.

Por isso, o secretário Daniel Soranz orienta que as pessoas adquiram e utilizem apenas produtos regularizados junto à Anvisa. A lista pode ser consultada no site do órgão.

"É importante que antes de utilizar qualquer produto para modelar o cabelo verifique se tem certificação da Anvisa e se esse produto foi devidamente liberado para uso humano", disse.

A Vigilância em Saúde e o Instituto de Vigilância Sanitária do Rio, órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, tentam identificar quais as marcas dos produtos usados pelos pacientes e onde eles foram comprados.

Segundo as autoridades de saúde, a utilização de algumas pomadas pode causar coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência, inchaço. Nos casos mais graves, a visão vai ficando turva, até chegar ao ponto em que o paciente não consegue enxergar.

"A maioria dos pacientes apresenta uma conjuntivite ou ceratite química causadas pelo contato com a pomada. E, quanto maior a quantidade do produto que escorre para os olhos, mais grave pode ser a lesão. Alguns estão chegando com muito inchaço nos olhos e sem conseguir enxergar, tendo que ser guiados por acompanhantes. São quadros considerados bem graves", afirmou a diretora do Hospital Souza Aguiar, Paula Travassos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a emergência oftalmológica do Souza Aguiar atende por dia cerca de 70 pacientes por problemas diversos. Somente na segunda-feira de Natal e no dia seguinte, foram 83 e 167 atendimentos, respectivamente, a maioria devido a lesões na córnea causadas pelo contato com pomada modeladora de cabelos.

Entre os pacientes havia crianças, adolescentes, mulheres e homens adultos, todos com o relato de terem feito penteados para o Natal e, ao lavarem os cabelos, mergulharem na praia ou piscina, começaram a sentir a ardência nos olhos, que foi piorando nas horas seguintes.