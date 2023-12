Polícia Federal prende Zinho, apontado como líder da maior milícia no Rio

Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu neste domingo (24) Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, apontado como o líder da maior milícia do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde 2018.

A prisão do miliciano foi feita em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do estado. De acordo com a PF, Zinho se apresentou a policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF, na sede da corporação no Rio de Janeiro.

Arte da milícia faz homenagem à Família Braga, segundo a polícia. Estão retratados nela: Wellington da Silva Braga, o Ecko, Carlos da Silva Braga, o CL ou Carlinhos Três Pontes, e Luiz Antônio Braga, o Zinho - Reprodução

Contra ele, havia 12 mandados de prisão em aberto. De acordo com a Polícia Federal e o governo do Rio, a prisão de Zinho foi negociada com o que chamado de "defensores" do miliciano.

A Polícia Federal informou que, depois das formalidades da prisão, Zinho foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e, em seguida, para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio.

Em nota, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), comemorou a prisão de Zinho. Ele qualificou o fato como uma "vitória da sociedade".

"A desarticulação desses grupos criminosos com prisões, apreensões e bloqueio financeiro e a detenção desse mafioso provam que estamos no caminho certo", completou.

Pelo X (antigo Twitter), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, comemorou a prisão do criminoso. Ele escreveu:

"A PF prendeu hoje, dia 24 de dezembro, no final da tarde, o miliciano mais procurado, líder da milícia que domina a zona oeste do Rio de Janeiro".

De acordo com as investigações, Zinho comanda a maior milícia da zona oeste. Ele assumiu o comando do grupo paramilitar em 2021, após a morte de seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko.

O controle dessa milícia foi passada de irmão para irmão, à medida que eles iam morrendo. Antes de Ecko, que assumi como chefe em 2017, quem comandava era Carlos da Silva Braga, o CL ou Carlinhos Três Pontes.

Das 833 áreas listadas pela Polícia Civil como sendo de influência da milícia, 812 têm influência do grupo. Os paramilitares exercem o domínio das regiões ao cobrar de seus moradores taxas extras, extorquir comerciantes e forçar monopólios de serviços básicos, como gás e luz.

É atribuída a Zinho a ordem dos ataques que incendiaram 35 ônibus e um trem na zona oeste do Rio, na em outubro, após a morte do sobrinho, Matheus Rezende, o Faustão, em uma ação policial.

Zinho já havia sido preso por porte ilegal de arma e associação criminosa, mas foi solto. A Promotoria estima que ele arrecadava de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões.

Em outra ocasião, foi preso por policiais civis, mas acabou solto após pagar R$ 20 mil de propina, ainda de acordo com a Promotoria.