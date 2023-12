Tempo fecha e SP terá fim de semana com chuva; veja previsão do tempo para outras regiões

São Paulo

A cidade de São Paulo pode ter mais um dia de calor nesta quinta-feira (7), com máxima de 33°C, mas o fim de semana em diversas regiões do estado será de chuva.

Ainda na quinta pode haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital por causa de uma frente fria que avança pelo oceano.

Na sexta, os temporais podem atingir a capital, a porção sul e a faixa litorânea de São Paulo. Com isso, o tempo vira e o calor dá trégua a partir de sexta (8), com máximas que vão de 26°C a 20°C até sábado (9) e voltam a subir no domingo (10) na cidade de São Paulo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As mínimas vão de 19°C a 15°C .

A chuva também atinge o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. De forma geral, estados do Norte, do Centro-Oeste e do Sul do país também terão fim de semana com precipitação mais intensa na sexta e pancadas ao longo do fim de semana.

Tempo vira no fim de semana com chuva e queda de temperatura em SP - Danilo Verpa - 17.ago.2023/Folhapress

Belo Horizonte terá máximas de 28°C no sábado (9) e no domingo e chuva, assim como o Rio, com com 25°C e 28°C, segundo o Inmet.

No Nordeste, segundo o Inmet, o tempo continua quente e abafado, com pancadas de chuva na faixa litorânea. "Isso ocorre no litoral da região nordeste por causa do ar úmido que chega do oceano", diz Dayse Moraes, meteorologista do instituto.

A chuva pode aparecer em capitais como Recife (PE) e João Pessoa (PB), com calor na casa dos 30°C. De acordo com a Climatempo, a alta pressão atmosférica no Atlântico Sul deixa parte da região, assim como o Espírito Santo e o norte e o leste mineiros, com pouca nebulosidade.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, as nuvens carregadas que se espalham pelo Brasil já caracterizam o clima de verão, que só começa oficialmente em 22 de dezembro.

O tempo fecha em Manaus (AM) e Belém (PA), com pancadas de chuva e calor de 30°C. No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) vai ter trovoadas e termômetros na casa dos 35°C. Já Campo Grande (MS) vai a 28°C no sábado, mas a temperatura sobe no domingo mesmo em meio às chuvas.

O Sul do país, que tem enfrentado eventos extremos com registro de mortos e desabrigados, não deve ser atingido por temporais com potencial de danos mais graves. No fim de semana, há a chance de chuva isolada e tempo nebuloso nos três estados, com máximas de 26°C em Porto Alegre (RS), 19°C em Curitiba (PR) e 23°C e 24°C em Florianópolis (SC).

Segundo o Inmet, o volume de chuva para novembro ficou acima da média no Sul, por causa da combinação entre áreas de baixa pressão atmosférica e as frentes frias, com o impacto, ainda, do El Niño.

No Nordeste, o acumulado ficou abaixo da média em parte da região, mas Rio Grande do Norte e Bahia superaram suas médias históricas. Pode haver chuva isolada em Natal (RN) e Salvador (BA), que permanecem com máximas acima dos 32°C no fim de semana.