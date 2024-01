Acidente com micro-ônibus de turismo e caminhão deixa 24 mortos na Bahia

São Paulo

Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou 24 pessoas mortas e outras seis feridas no norte da Bahia.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 de domingo (7), segundo a Polícia Rodoviária Federal, no km 381 da BR-324, na altura da cidade de São José do Jacuípe, a 291 km de Salvador.

De acordo com a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que trabalhou no resgate, o micro-ônibus de turismo fazia o trajeto de Guarajuba para Jacobina. O caminhão transportava mangas e a colisão foi frontal. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Acidente deixou os veículos destruídos - Divulgação/Anjos Jacuipenses

Além dos Anjos Jacuípenses, o atendimento às vítimas contou com equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Capim Grosso, do Grupamento de Bombeiros de Capela, da equipe intra-hospitalar e ambulância da cidade de Nova Fátima, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

Os feridos foram socorridos para o Hospital de Nova Fátima e depois transferidos para unidades de Feira de Santana e Salvador.

Entre os mortos estão sete homens e 17 mulheres, incluindo uma grávida. Sendo que 21 delas estavam no micro-ônibus e três no caminhão.