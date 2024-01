Adolescente de 12 anos é encontrada morta em rua de BH

Campinas

O corpo de uma adolescente de 12 anos foi encontrado jogado e já sem vida em uma rua do bairro Bela Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (16).

Imagens registradas por uma câmera de segurança capturaram o momento em que um homem abandona a adolescente, que aparenta já estar inconsciente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com os registros da câmera de segurança, a menina entrou na casa, acompanhada pelo homem, por volta das 10h13 e permaneceu no imóvel por cerca de três horas. Às 13h30, o rapaz sai com ela nos braços e a deixa na calçada. O homem foge em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.

Um parente da família afirmou ao portal G1 que o homem que aparece nas imagens é desconhecido para a família. De acordo com esse familiar, a adolescente morava no bairro Goiânia, por ali por perto, com o pai. Ela tem uma irmã de apenas 10 anos.

Em nota, a Polícia Civil disse que está apurando o caso e que a perícia foi até o local. Não há confirmações sobre o que teria causado a morte.