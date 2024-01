Aniversário de SP deve movimentar estradas a partir das 15h desta quarta (24); veja horários

São Paulo

O feriadão prolongado dos paulistanos, a partir desta quinta-feira (25), quando a cidade de São Paulo comemora seus 470 anos, deve colocar cerca de 2,8 milhões de veículos nas principais rodovias sob concessão que partem do município.

A estimativa é da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista, a expectativa é que cerca de 370 mil veículos desçam a serra.

Trânsito na rodovia dos Imigrantes; sistema que dá acesso à Baixada Santista deve receber 370 mil veículos no feriado - Bruno Santos - 12.out.23/Folhapress

A previsão é que o fluxo de veículos se intensifique a partir das 19h desta quarta-feira (24). Na quinta, o trânsito deve ser maior das 8h às 13h.

Operações especiais, como a descida com sete pistas sentido litoral e três rumo a capital, poderão ser implementadas pela concessionária Ecovias, responsável pelas duas estradas.

Para o retorno, é estimado fluxo intenso no domingo (28), a partir das 14h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2x8).

Na rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, a previsão é que cerca de 183 mil veículos circulem entre os dias 24 e 29.

O maior movimento é esperado na manhã desta quinta-feira e na volta, durante a tarde de domingo.

Quem for passar o feriadão no litoral norte deve ter bastante atenção. Por causa da chuva e do risco de queda de barreiras, a circulação foi interrompida na manhã desta terça-feira (23) no trecho da "serra velha".

O trânsito da Tamoios teve de ser todo deslocado para a pista nova da região serrana e, mesmo assim, no esquema pare e siga, em comboio, e liberação do fluxo para cada sentido mediante ao volume de veículos.

"Por determinação das autoridades, não é permitido trafegar pela 'serra nova' em ambos os sentidos simultaneamente", afirmou a concessionária Tamoios.

Se a chuva persistir, a empresa diz que irá manter operação comboio durante o feriadão.

Em Ilhabela, no litoral norte, o motorista deve ficar atento ao tempo de espera das balsas que fazem a travessia a partir de São Sebastião, que tem sido alvo de reclamação de motoristas.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, estradas também usadas para quem vai ao litoral norte, a expectativa para o período é que cerca de 540 mil veículos passem pelas rodovias nos dois sentidos.

O movimento deve ficar mais intenso das 15h às 20h de quarta, das 6h às 14h de quinta, e das 15h às 20h de sexta-feira (26). No retorno o fluxo promete ser maior no domingo (28), das 11h às 23h.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes cerca de 1 milhão devem circular pelas duas rodovias durante todo o feriado, com horários de maior movimento previstos no sentido interior de São Paulo, das 16h às 20h de quarta-feira, e das 9h às 12h de quinta. Para o retorno à capital, espera-se um maior fluxo de veículos entre às 16h e 20h do domingo (28).

Por causa do feriado, caminhões no sentido capital serão desviados da rodovia dos Bandeirantes para a Anhanguera. A ação acontecerá no trecho do km 48 ao km 23.

No Sistema Castello-Raposo, outra ligação para o interior, é esperado um fluxo de 716 mil veículos. Os horários de trânsito são semelhantes aos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes.

Nos trechos sul e leste do rodoanel Mario Covas espera-se a circulação de aproximadamente 800 mil veículos durante o feriado.

O trecho Oeste deve receber 1,4 milhão de veículos.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA NESTE FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Sentido Baixada Santista

Quarta-feira: a partir das 19h

Quinta-feira: das 8h às 13h

Retorno

Domingo: a partir das 14h

RODOVIA DOS TAMOIOS

Sentido litoral norte

Quinta-feira: a partir das 8h

Retorno

Domingo: a partir das 14h

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Saída

Quarta-feira: das 16h às 20h

Quinta-feira: das 9h às 12h

Retorno

Domingo: das 14h às 22h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Saída

Quarta-feira: das 15h às 20h

Quinta-feira: das 6h às 14h

Sexta-feira: das 15h às 20

Retorno

Domingo: das 11h às 23h

SISTEMA CASTELO-RAPOSO

Saída

Quarta-feira: das 16h às 20h

Quinta-feira: das 9h às 12h

Retorno

Domingo: das 14h às 22h

RODOANEL

Saída

Quarta-feira: das 16h às 20h

Quinta-feira: das 9h às 12h

Retorno

Domingo: das 14h às 22h

Fontes: Artesp