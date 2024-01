Novo blog da Folha visita lugares esquecidos e conta histórias de São Paulo

São Paulo

A Folha estreia nesta terça-feira (23) o blog Andanças na metrópole. O espaço será comandado pelo jornalista Vicente Vilardaga, 59, que escreverá sobre urbanismo em São Paulo.

A ideia do blog é abordar alterações e novos significados dos espaços da cidade e mostrar locais que despertam a memória afetiva das pessoas.

Prédio da Estação da Luz, no centro de São Paulo - Eduardo Knapp/ Folhapress

"Visito lugares esquecidos e distantes em busca de um melhor entendimento da metrópole. Circulo por todos os bairros e periferias atrás de pessoas, empreendimentos, projetos sociais, políticas públicas bem-sucedidas ou não, lugares históricos, misteriosos, nascentes de rios, casas de pássaros, cidades anônimas e qualquer referência urbana que desperte curiosidade", afirma.

"Com pesquisa dedicada, sensibilidade jornalística e espírito de repórter, todo dia me lanço em algum destino. Moro na zona sul e chego aos lugares sempre usando transporte público ou caminhando. Cada percurso é uma aprendizagem", acrescenta.

Vicente Vilardaga é autor de dois livros: "À Queima-Roupa – O Caso Pimenta Neves" e "A Clínica – A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassih". A cada semana, segundo ele, serão publicados dois textos no blog.

O primeiro texto será sobre a relação da rua Aurora, no bairro República, com a música "Saudosa Maloca", de Adoniran Barbosa. Palco de vários acontecimentos históricos da capital paulista, a via também abrigava a residência do cantor e compositor.