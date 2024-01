Brasil bate recorde e registra 1.161 desastres naturais em 2023, segundo Cemaden

São Paulo

O Brasil registrou 1.161 ocorrências de desastres naturais ao longo de 2023, segundo levantamento do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). A média foi de três ocorrências por dia. O resultado é o maior desde que o órgão se tornou efetivamente operacional, em dezembro de 2011.

Ao longo dos 12 meses de 2023, o Cemaden contabilizou no país 716 desastres hidrológicos (61,6%), que são inundações, enxurradas e alagamentos, além de 445 geológicos (38,3%), como erosões, deslizamentos e afundamentos, o que representa um desastre natural por dia no ano passado.

Imagem de Barra do Sahy feita seis meses após deslizamento que matou 64 pessoas em São Sebastião - Bruno Santos - 16.ago.2023/Folhapress

Esses desastres naturais causaram a morte de 132 pessoas, deixou 9.263 feridos, 74.787 desabrigados, e 524.863 desalojados.

O ano passado foi a primeira vez que o país registrou mais de 1.000 ocorrências do tipo. Os anos com maiores ocorrências foram 2022 e 2020, quando ficaram entre 800 e 900.

Entre os municípios com maior número de ocorrências de desastres, Manaus ocupa a primeira colocação com 23 registros.

Cidades com mais registros de desastres naturais em 2023

Município Estado Ocorrências Manaus AM 23 São Paulo SP 22 Petrópolis RJ 18 Brusque SC 14 Barra Mansa RJ 14 Salvador BA 11 Curitiba PR 10 Itaquaquecetuba SP 10 Ubatuba SP 9 Xanxerê SC 9

Ainda no ano passado, foram emitidos 3.425 alertas de desastres, sendo 1.612 geológicos (47%) e 1.813 hidrológicos (52,9%).

Entre os municípios com mais registros de alertas de desastres naturais, Petrópolis (RJ) lidera o ranking com 61 alertas.

Cidades com mais registros de alertas de desastres naturais em 2023

Município Estado Ocorrências Petrópolis RJ 61 São Paulo SP 56 Manaus AM 49 Belo Horizonte MG 40 Rio de Janeiro RJ 35 Juiz de Fora MG 34 Angra dos Reis RJ 30 Recife PE 26 Teresópolis RJ 25 Nova Friburgo RJ 25

Em fevereiro de 2023, por exemplo, fortes chuvas, nos dias 18 e 19, atingiram a cidade de São Sebastião, no litoral norte, causando deslizamentos, em especial no bairro Barra do Sahy, e a morte de 65 pessoas. Todas moravam em áreas de risco. Dos mortos, 64 foram encontrados no Sahy e um em Ubatuba.

Em outra ocorrência, em 9 de dezembro, dois idosos morreram afogados em Angra dos Reis e outras 300 pessoas ficaram desabrigadas em razão das chuvas no estado e a prefeitura teve de decretar situação de emergência por conta da destruição causada pelas fortes chuvas.