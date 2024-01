Após novo saque a loja, Nunes e Tarcísio falam em aumentar efetivo de guardas e PMs no centro de SP

São Paulo

Após mais uma loja no centro de São Paulo ser saqueada por usuários de drogas, na madrugada de sábado (27), prefeitura e governo se uniram em busca de soluções para a segurança na região central.

No domingo (28), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que planeja colocar mais 500 profissionais da GCM (Guarda Civil Metropolitana) nas ruas do centro, tomadas pela cracolândia e batedores de carteira sobre bicicletas. E voltou a citar a central de monitoramento do Smart Sampa, que funcionará no Palácio dos Correios, no vale do Anhangabaú, com entrega prevista para 16 de fevereiro.

Nesta segunda-feira (29), o governador Tarcísio Freitas (Republicanos) disse pretender ampliar o efetivo na rua com mais de 2.000 policiais militares até o fim deste ano. Ele esteve ao lado de Nunes em agenda na zona sul paulistana.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em ato em memória às vítimas do holocausto - Zanone Fraissat - 28.jan.2024/Folhapress

"Vamos fazer a convocação de militares da reserva para assumir funções administrativas no quartel e liberar efetivo para a cidade", disse Tarcísio. "Lamentamos os crimes noticiados e, em parceria com a prefeitura, vamos investir tempo e energia para mudar a realidade do centro."

A gestão Tarcísio também vai investir em câmeras de monitoramento, a serem instaladas em até dez meses. O plano está orçado em R$ 158 milhões e faz parte do Muralha Paulista, programa do governo para a segurança pública.

O estado de São Paulo registrou recorde de furtos no último ano. Somente de janeiro a outubro, as delegacias de polícia registraram 481.800 ocorrências, contra 466.626 em 2022, alta de 3%. O recorde anterior era de 2005, com 472.322 casos em dez meses.

Na capital foram 208.700 casos em 2023, ante 193.572 em 2022, alta de 8%.