Carnaval no Rio terá recorde de megablocos, distribuição de água e reforço na segurança

Rio de Janeiro

A fusão da folia carioca com o agito da Bahia promete pulsar ainda mais no Carnaval do Rio neste ano. Figurinhas conhecidas da festa baiana, os cantores Léo Santana e Daniela Mercury estreiam nos desfiles de megablocos na capital fluminense, que terá número recorde em 2024, com dez grandes cortejos.

Três grupos foram incluídos na lista: Chá da Alice, Bloco da Gold e Bloco da Favorita. Carrossel de Emoções, Bloco da Lexa, Chora Me Liga, Cordão da Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anitta, Bloco da Favorita e Monobloco completam a programação.

Daniela Mercury canta no bloco Chá da Alice, no centro do Rio. - Fernando Maia-21.jan.2023/Riotur

Outra novidade é a volta de Preta Gil às multidões. Neste ano, a folia não terá o Bloco da Preta, cortejo da cantora que anunciou recentemente a cura de um câncer. Ela, no entanto, irá participar do Bloco da Favorita, no qual será homenageada, no domingo (4/2).

O circuito dos megablocos conta com o pagode baiano de Léo Santana na festa eclética do Bloco da Gold, no sábado (27/1), além do Bloco o da Lexa, no domingo (28).

O final de semana oficial de folia começa na sexta (9/2) e termina na Quarta-Feira de Cinzas (14/2). Mas até lá, a cidade que respira samba e cultura de rua já está repleta de batuques, com centenas de ensaios de blocos e escolas se preparando para receber 5 milhões de pessoas, segundo a Riotur, o órgão municipal de turismo do Rio.

Como nos últimos anos, o centro da cidade será o coração pulsante, com 128 desfiles autorizados pela prefeitura. As ruas históricas se tornarão palco para uma variedade de blocos, desde os mais tradicionais até os mais alternativos.

Na zona sul, conhecida por suas praias, a Riotur lista 98 desfiles oficiais. Na Barra da Tijuca, na zona oeste, serão 12 blocos. O período com a maior concentração deles será entre 7 e 14 de fevereiro, com 244 desfiles.

Ao todo, a previsão é de que sejam realizados 453 cortejos. Para ajudar o folião, a prefeitura lançou o aplicativo gratuito Blocos Rio 2024, disponível em todas as plataformas digitais. Lá é possível encontrar blocos com data, horário e percurso completos.

Para quem deseja uma experiência mais exclusiva, há opções de festas pagas, que oferecem ambiente premium e visão privilegiada de desfiles e blocos. Entre elas estão: Camarote Allegria, Esbórnia e Carnarildy. Para os amantes da Sapucaí, os ensaios técnicos vão até o fim de semana anterior aos desfiles, no domingo (11/2) e na segunda (12/2).

Com o calor extremo que atinge o Rio, prefeitura e governo prepararam um esquema especial de hidratação, além de reforço na segurança. Pontos de hidratação espalhados ao longo dos blocos oferecerão água gratuitamente. O presidente da Riotur, Ronnie Costa afirmou que, neste ano, a operação é um dos tópicos no Carnaval de rua. "Vão ter aguadeiros da Cedae e teremos carros-pipa que vão ajudar a refrescar os foliões", disse.

A medida entrou em discussão após a morte da jovem Ana Clara Benevides durante o primeiro show da cantora Taylor Swift no Engenhão, no fim do ano passado.

O laudo de necropsia apontou que ela teve exaustão térmica causada pelo calor. A apresentação aconteceu no dia 17 de novembro. Na ocasião, a cidade enfrentava uma onda de calor extremo, com temperatura acima dos 40°C.

Desfile do bloco Carrosel de Emoções na zona sul do Rio. - Fernando Maia-20.01.2023/Riotur

A cidade preparou também um esquema de segurança com parte da estrutura testada no Réveillon, com câmeras de reconhecimento facial e detectores de metais.

O sistema de identificação realizado por meio de videomonitoramento da Polícia Militar será usado nos arredores do Sambódromo e nos desfiles de blocos de rua. As câmeras têm o objetivo principal de reconhecer foragidos.

O planejamento da polícia também inclui dez torres de observação para auxiliar os agentes e 250 detectores de metais para ajudar a identificar objetos como armas de fogo e armas brancas, principalmente nas entradas dos megablocos do centro da cidade. Três mil agentes foram deslocados para ordenamento dos blocos. Do total, 1.500 voltados para ações de trânsito.

Nas ações nas ruas, os agentes atuam para coibir a venda ilegal de bebidas em garrafa de vidro. Além disso, drones irão transmitir imagens em tempo real para o Centro de Operações do município.



PRINCIPAIS DESTAQUES DO CARNAVAL CARIOCA

Megablocos

Sáb. (3/2): Chora Me Liga

Dom. (4/2): Bloco da Favorita homenageia Preta Gil

Sáb. (10/2): Cordão da Bola Preta

Ter. (13/2): Fervo da Lud

Sáb. (17/2): Bloco da Anitta

Dom. (18/2): Monobloco

Desfiles das escolas de samba (no Sambódromo da Sapucaí)

Dom. (11/2)

22h: Unidos do Porto da Pedra

23h: Beija-Flor de Nilópolis

24h: Acadêmicos do Salgueiro

1h: Acadêmicos do Grande Rio

2h: Unidos da Tijuca

3h: Imperatriz Leopoldinense

Segunda-feira (12/2)

22h: Mocidade Independente de Padre Miguel

23h: Portela

24h: Unidos de Vila Isabel

1h: Estação Primeira de Mangueira

2h: Paraíso do Tuiuti

3h: Unidos do Viradouro