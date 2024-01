Comércios têm produtos estragados em meio à falta de energia em São Paulo

São Paulo

A falta de energia em alguns locais de São Paulo desde segunda-feira (8) causa prejuízo a comerciantes. Em meio ao calor, alimentos têm estragado.

No Jardim Paulista, na zona oeste da capital, há relatos de carnes e legumes apodrecendo, sorvetes e outras guloseimas derretendo e cervejas perdendo o gás sem refrigeração.

Um dos casos ocorre na loja de conveniência de um posto de gasolina na alameda Campinas. Na tarde desta quarta (10), o local está no escuro havia mais de 48 horas. Com os equipamentos desligados, primeiro os picolés derreteram. Depois, foi a vez dos sorvetes em potes, tabletes e barras de chocolate.

"Como se isso não fosse o bastante, as cervejas ficaram chocas pela mudança de temperatura. Vai tudo para o lixo", diz o gerente do estabelecimento, Érico Edgar da Silva, 44. O prejuízo, afirma ele, deve superar R$ 2.000.

Érico Edgar da Silva, 44, mostra sorvetes derretidos após dois dias sem energia no Jardim Paulista, centro da capital - Eduardo Knapp /Folhapress

Em um restaurante de comida nordestina vizinho ao ponto de abastecimento, mais perdas. Carnes e legumes putrefizeram-se. O mesmo ocorreu em um comércio de culinária japonesa, de onde emanava um repulsivo cheiro de frutos do mar.

Uma equipe da manutenção da Enel, responsável pelo abastecimento de energia na capital, esteve na região durante a tarde. Entretanto, nada estava resolvido até a publicação deste texto.

A interrupção no abastecimento de energia causou dano financeiro também a moradores. Na região do parque Ibirapuera, quedas de árvores sobre a fiação causam problemas. Na rua da Gama, cheia de casarões, indivíduos têm recorrido a residências de amigos e familiares.

É o caso do publicitário Gabriel Lago, 42. Ele relata estar se deslocando 15 quilômetros por dia para tomar banho na casa da namorada, em Interlagos. "É humilhante."

Duas ruas depois, na avenida República do Líbano, um prédio residencial com cerca de cem moradores e uma clínica médica estão sem energia. "Estamos no escuro desde as 17h de ontem. A geladeira já descongelou", diz a médica Fátima Albuquerque, 55.

Pela manhã, árvores caídas sobre fios e postes, falta de energia elétrica e semáforos inoperantes atrapalhavam o dia do paulistano.

À tarde, a cidade um novo temporal causou alagamentos na avenida Santo Amaro, na zona sul, na avenida Magalhães de Castro, no Butantã, e na praça Pascoal Martins, na Lapa, na zona oeste, e nas avenidas Antonio Munhoz Bonilha e Cabo Adão Pereira, respectivamente na Casa Verde e em Pirituba, na zona norte.

Até as 18h40, o Corpo de Bombeiros havia recebido 26 chamados para quedas de árvores na cidade.

Durante a chuva, uma queda de energia paralisou a partida entre Oeste e Palmeiras pela Copinha, em Barueri, por volta dos sete minutos do segundo tempo. O jogo foi retomado quase uma hora depois.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria das Subprefeituras, afirma que desde o dia 1º de novembro de 2023 foram podadas 22.192 árvores e removidas outras 2.188 em toda a cidade. "Vale ressaltar que as podas e remoções ocorrem por diversos motivos, não necessariamente devido a acidentes ou interferências em fiações elétricas", diz a nota.

Segundo a gestão municipal, cabe à Enel, porém, retirar troncos e galhos sobre fios e postes. A empresa disse à Folha ter mais de 800 equipes de manutenção nas ruas. Tal informação, porém, foi chamada de mentirosa pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). A cidade deve ir à Justiça contra a concessionária.

Tempestades diárias devem atingir São Paulo até sábado (13)

Pancadas de chuva devem ser diárias na cidade ao menos até o próximo sábado (13). A previsão indica clima quente e alta umidade, favorecendo a formação de tempestades.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima deve chegar a 34°C na capital paulista nesta quinta (11). Nos dias seguintes, o clima deve arrefecer e os termômetros não devem ultrapassar 28°C, mas sempre com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas.