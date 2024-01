Corpo é encontrado em rio da zona norte do Rio após temporal no estado

Rio de Janeiro

Bombeiros encontraram o corpo de um homem na manhã desta terça-feira (16) às margens do rio Meriti, em Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, no entanto, ainda não há informações se a morte está relacionada com os temporais que atingiram o estado no último fim de semana.

Os militares foram acionados por volta das 8h. O corpo foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico-Legal para ser identificado. Foi realizada perícia no local.

Moradores usam barco para circular pelo bairro Amapá, em Duque de Caxias (RJ), na manhã desta segunda-feira (15) - Eduardo Anizelli - 15.jan.2024/Folhapress

O Corpo de Bombeiros ainda fazia à tarde buscas por um homem levado pela enxurrada no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, e por uma mulher desaparecida após queda de veículo no rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo a Defesa Civil, os desaparecidos são Elaine Cristina Souza Gomes, 46, e Jackson Pinheiro da Silva, 49.

Ao menos 12 pessoas morreram em decorrência das chuvas que também deixaram um rastro de destruição e famílias fora de suas casas.

Três mortes foram registradas em bairros da zona norte da capital fluminense (Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros).

Outras nove ocorreram em municípios da Baixada —três em Nova Iguaçu, duas em São João de Meriti, três em Duque de Caxias e uma em Belford Roxo.

De acordo com o boletim atualizado nesta terça, nas últimas 24 horas a corporação foi chamada para cerca de 70 salvamentos referentes a resgates de pessoas, alagamentos, cortes de árvores e desabamentos.

Desde sábado, foram registradas mais de 380 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Os municípios mais atingidos foram São João de Meriti, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Pela manhã, regiões de Duque de Caxias ainda estavam alagadas sendo os bairros de Pilar e Amapá entre os mais atingidos. Moradores que ainda estão ilhados contavam com voluntários para receber água potável e quentinhas.

O governador Cláudio Castro (PL) se reuniu com ministros e prefeitos na manhã desta terça. No encontro, as autoridades definiram que as ações contra os efeitos da chuva no estado serão concentradas em um comitê que terá dois escritórios: um no Palácio Guanabara e outro na Baixada Fluminense.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que os recursos para ajuda humanitária para a população afetada pelas chuvas serão liberados imediatamente.

Segundo Góes, as intervenções no rio Acari e no rio Botas, dois dos mais afetados pelas chuvas, estão na lista do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).