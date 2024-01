Lutador de MMA é morto após tentar recuperar moto furtada no Rio; suspeito é preso

Rio de Janeiro

O lutador de MMA Diego Braga Nunes, 44, foi encontrado morto no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (15) depois de tentar recuperar, por conta própria, sua moto que tinha sido furtada horas antes. Imagens mostram o veículo sendo levado por dois homens de dentro da residência do atleta.

O corpo do atleta foi achado com marcas de tiros em uma área de mata do Morro do Banco, no Itanhangá, na zona oeste, após policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) realizarem buscas na região. A delegacia de homicídios apura o caso.

Lutador de MMA Diego Braga Nunes, 44; atleta foi morto após tentar recuperar moto furtada - Reprodução

Na manhã desta terça (16), um suspeito de participar do crime foi preso. De acordo com a corporação, ele tem 18 anos e assumiu participação no assassinato.

Segundo investigadores, a principal suspeita é a de que traficantes do Comando Vermelho tenham assassinado o lutador após o atleta ter sido confundido com um miliciano. A região passa por disputas entre as duas organizações criminosas.

Após o furto, o atleta foi às redes sociais dizer que a moto havia sido levada. "Amigos, minha moto foi furtada ontem de madrugada na Muzema, dentro a minha garagem! Compartilhem por favor e me ajudem a achar esses vagabundos e recuperar minha moto!", escreveu.

O lutador Rodrigo Nogueira, conhecido como Minotauro, comunicou a morte do lutador, também nas redes sociais. "Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou e representou a equipe por anos, Diego Braga. Após ter sua moto roubada na porta de casa, Diego foi à comunidade onde fazia trabalho de artes marciais. Ele era conhecido na comunidade e, por isso, foi tentar recuperar a moto", diz trecho de seu comunicado.

Anderson Silva, ex-campeão do UFC e lenda do MMA, também postou homenagens ao amigo.

Ainda segundo a polícia, a moto de Nunes foi furtada da garagem da residência do lutador, na Muzema, por volta de 3h da madrugada de segunda (15) por dois homens. Ele mesmo divulgou as imagens nas redes sociais e decidiu ir atrás do veículo.

Antes de ir ao Morro do Banco, Nunes teria passado pela comunidade da Tijuquinha, na mesma região.

Nunes foi lutador profissional de muay thai e MMA. Sua carreira profissional no MMA teve início em 2003 e ele chegou a lutar com Charles do Bronx –ex-campeão do UFC–, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos.