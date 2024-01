Sobe para 12 o número de mortos pelo temporal no RJ

Rio de Janeiro

O governador Cláudio Castro (PL) disse nesta segunda-feira (15) que chegou a 12 o número de vítimas da chuva que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de semana. Uma mulher continua desaparecida.

A 12ª vítima é um homem, identificado como Sergio Carlos Monteiro da Silva. Ele estava desaparecido depois de ter sido levado pela enxurrada no Complexo do Chapadão, na zona norte da capital fluminense.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda em São João de Meriti —município na Baixada Fluminense que fica próximo ao Complexo do Chapadão— e reconhecido por foto pela família. Os parentes depois seguiram para o IML (Instituto Médico Legal) fazer o reconhecimento presencialmente.

Bairro Pilar, em Duque de Caxias, alagado nesta segunda (15) - Eduardo Anizelli/Folhapress

Desde domingo, cidades da região metropolitana do Rio sofrem o efeito das tempestades. O volume de chuva chegou a quase 300 milímetros em todo estado. O governo estima que de 500 a 600 famílias estejam desabrigadas ou desalojadas por causa do temporal.

Segundo o governador, os municípios mais atingidos foram São João de Meriti, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Quanto às mortes, três foram registradas em bairros da zona norte da capital fluminense (Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros).

Outras oito ocorreram em municípios da Baixada —três em Nova Iguaçu, duas em São João de Meriti, duas em Duque de Caxias e uma em Belford Roxo.

Nesta segunda, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas do fim de semana. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

"Trabalhamos durante todo o fim de semana para reconhecer sumariamente a situação de emergência e, assim, vamos poder seguir com o processo de liberação de recursos para as ações de defesa civil", afirmou o ministro Waldez Góes.

De acordo com o governo federal, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta segunda para coordenar as ações de resposta à crise, e os repasses serão liberados assim que os planos de trabalho forem apresentados pela prefeitura e avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.

O governador decidiu interromper as férias e voltou ao Rio na noite deste domingo (14) ao Rio. Segundo Castro, 2.400 militares do Corpo de Bombeiros, com o apoio de drones e cães, trabalham contra os estragos.

No fim de semana, as equipes atenderam a cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas no estado. Também houve registros de impactos nos sistemas de transporte público e abastecimento de energia elétrica.

TRAGÉDIAS ANTERIORES

Uma tragédia de proporções semelhantes à deste final de semana no Rio de Janeiro ocorreu em fevereiro de 2023, quando seis pessoas morreram no estado em decorrência de chuvas.

Em 2022, chuvas devastaram Petrópolis, na região serrana, deixando 235 mortos e dois desaparecidos. Antes, em março de 2013, temporais também atingiram a região serrana do Rio de Janeiro causando dezenas de mortes.

Dois anos antes, em 2011, a tragédia na região foi tamanha que não foi possível contar, com certeza, o número de mortos. Oficialmente foram 918, mas não há um número consolidado de desaparecidos. As três cidades mais afetadas foram Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis.