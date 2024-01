Incêndio em pensão no Bom Retiro deixa mata homem de 38 anos

Um homem de 38 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (8) após um incêndio atingir a pensão em que ele vivia, no bairro do Bom Retiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu na Rua Dr. Rodrigo de Barros, por volta das 0h50. O local contém outras moradias coletivas. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Quatro viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. Segundo a corporação, vizinhos ficaram assustados com as chamas e acionaram a equipe, porém com ligações sucessivas e informações desencontradas.

Com a chegada das equipes, o fogo foi controlado e um rescaldo foi feito nas dependências da moradia. O prédio é antigo e fica ao lado de um galpão.

A vítima foi encontrada no canto de um dos cômodos com queimaduras por todo o corpo. O óbito foi constatado no local.

A ocorrência se encerrou no fim da madrugada. A polícia deve conduzir a investigação para entender o que causou o incidente.