Explosão de gás em condomínio de Porto Alegre fere oito pessoas e torre pode desabar

Porto Alegre

Uma forte explosão feriu oito pessoas –dois bombeiros e seis moradores– e afetou a estrutura de um prédio em um condomínio na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o incidente ocorreu por volta da meia-noite quando os oficiais atendiam a uma ocorrência de cheiro de gás no local.

Os bombeiros tiveram ferimentos leves, um deles com queimaduras no rosto. Já os moradores foram hospitalizados –dois tiveram queimaduras graves e estão na UTI.

Explosão atingiu três andares de uma das torres de um condomínio no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (4) - Reprodução/TV Globo

O condomínio, localizado no bairro Rubem Berta, tem 22 torres e mais de 400 apartamentos, mas nem todos estão ocupados. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros, três andares do prédio em que ocorreu a explosão tiveram danos estruturais e duas torres ainda correm risco de desabamento.

Todo o condomínio foi evacuado, e as famílias foram orientadas a buscar abrigo com parentes. Desde a madrugada o local está isolado.

Segundo relatos de moradores, condôminos da torre 10 perceberam forte cheiro de gás vindo de um dos apartamentos e acionaram os bombeiros e a portaria. O condomínio era abastecido por GLP (gás liquefeito de petróleo) encanado, e a válvula que abastece os imóveis foi fechada quando o cheiro foi relatado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do RS, duas torres ainda correm risco de desabamento. (Foto: Reprodução/TV Globo ) - Reprodução/TV Globo

Os bombeiros já haviam retirado os moradores do apartamento de onde foi relatado o cheiro e estavam no andar de baixo quando a explosão aconteceu.

Só não houve mais feridos porque os moradores já haviam deixado os apartamentos desde o relato de vazamento, antes da chegada dos oficiais.

Quatro veículos do Corpo de Bombeiros combateram as chamas. Pela manhã, os moradores das torres mais distantes puderam acessar os apartamentos para retirar pertences, mas o local segue interditado.

Uma perícia será realizada para averiguar as causas do vazamento e da explosão.