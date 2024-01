Fim de semana será de chuva na maior parte do país; confira previsão

Salvador

A previsão para este final de semana é de chuva na maior parte do país. Além do Sudeste, as regiões Norte e Nordeste também devem sofrer com tempo mais fechado e volumes maiores de chuva.

As chuvas devem continuar nas cidades do litoral paulista, que já registraram todo o acumulado de chuva esperado para o mês de janeiro dentro de 72 horas, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil estadual. Para Ubatuba, a previsão para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora.

Em São Sebastião, onde a sirene de evacuação chegou a ser acionada na quarta (24), as chuvas continuam mas há leve melhora, com sábado e domingo nublados e pancadas de chuva à tarde e à noite. O cenário é o mesmo para Ilhabela, Bertioga, Santos e São Vicente.

São Paulo terá pancadas de chuva à tarde e à noite neste final de semana. O clima chuvoso continua no Rio de Janeiro, principalmente neste sábado (27).

Morador da Vila Sahy, em São Sebastião (SP), Edivaldo da Silva Santos ficou assustado com a barulho da sirene de evacuação, acionada na noite de quinta (25) - Claudio Rodrigues/Folhapress

O tempo também deve permanecer chuvoso neste fim de semana em Belo Horizonte, com 90% de chance de chuvas para sábado e domingo. A capital mineira sofreu com um temporal na última terça-feira (23), causando alagamentos e quedas de árvores na Grande BH.

Na região Sul, espera-se nos próximos dias muita chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Segundo a Climatempo, a infiltração marítima colabora para a formação de nuvens carregadas.

Neste sábado (27) o cenário é de céu encoberto e chuva a qualquer hora na costa dos dois estados. São temporais que devem ocorrer com alto volume acumulado, ventania, raios e risco de granizo. O solo já está saturado nessas áreas, por isso, existe um alto potencial para transtornos como pontos de alagamentos e enchentes.

Em Curitiba e Florianópolis, as pancadas devem ser fortes e também há risco de problemas ocasionados pela alta pluviosidade. No interior do PR e de SC, a chuva acontece, mas com menor intensidade.

O Rio Grande do Sul é o único estado da região em que o sol deve aparecer na maior parte do dia. Em Porto Alegre até existe possibilidade de chuva na sexta-feira, mas fraca e passageira.

No domingo (28) o cenário começa a mudar sobre a região Sul do país. Não se descarta a previsão de chuva, mas o volume das pancadas é muito menor, ainda concentrados nos mesmos locais.

Em Brasília, chove ao longo de todo o final de semana. Faz calor em Cuiabá, com máxima chegando a 38°C e sem chuvas. Em Campo Grande, chove somente na tarde de sábado.

Nas regiões Norte e Nordeste, a área litorânea sentirá os efeitos da chegada da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), prometendo volumes elevados de chuva. O sábado é de chuvas para Salvador, João Pessoa e Natal, com tempo mais aberto no domingo.

Chove durante todo o final de semana em Salvador, São Luís e Teresina.

No sábado, a condição permanece, com muita nebulosidade e chuva sobre as regiões leste do Amapá, litoral leste do Pará, litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Alerta para temporais na faixa litoral do Pará, com acumulados superando 30mm.

No domingo, a ZCIT avança mais sobre as regiões, e grandes volumes são esperados. Condição de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. Alerta para temporais com acumulados entre 20 e 30mm de chuva no litoral do Amapá, litoral leste do Pará, litoral do Maranhão, Piauí e Ceará.