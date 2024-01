Polícia apura ofensas racistas feitas por homem contra vizinha em Minas Gerais

Rio de Janeiro

A Polícia Civil de Minas Gerais apura uma queixa de racismo da parte de um homem que foi filmado chamando uma mulher, que seria sua vizinha, de "macaca", "feia" e "encardida". O caso ocorreu na sexta-feira (26) em um prédio na região central de Boa Esperança (a cerca de 290 km de Belo Horizonte).

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. De acordo com o boletim de ocorrência, Célio Donizeti Custódio Sobrinho, 53, declarou que estaria reagindo a ofensas feitas pela vítima, mas não especificou quais seriam.

Questionada, a polícia não informou se o homem apresentou advogado nem por que foi liberado. A reportagem tentou contato pelo número de telefone informado na página do estabelecimento do suspeito nas redes sociais, mas não obteve retorno.

Reprodução de vídeo em que homem profere ofensas racistas contra vizinha em Boa Esperança (MG) - Reprodução

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho, que afirmou aos agentes que também sofreu injúrias raciais e ofensas homofóbicas por meio de mensagens.

De acordo com os depoimentos, as falas racistas contra a mulher teriam começado depois que esse vizinho pediu que o suspeito abaixasse o volume do som e que tentasse acalmar os cachorros porque estava atrapalhando a vizinha.

O homem, que é branco, teria ficado insatisfeito com as reclamações, ido até a casa da mulher, que é negra, e feito as ofensas.

A vítima gravou parte dos ataques, e o vídeo repercutiu nas redes sociais. Na gravação, é possível ouvir o suspeito dizer ainda que a mulher "mexeu com a pessoa errada".

Folha Minas Receba no seu email reportagens, previsão do tempo e programação cultural de MG; aberta para não assinantes. Carregando...

"Feia, macaca. Vai mostrar para a polícia? [...] Chama a polícia, me põe na cadeia. Sua feia, encardida", diz o homem.

Além das ofensas, as imagens mostram o homem tentando jogar um vaso de flor na mulher através de uma fresta no portão.

Ao fundo, é possível ouvir uma criança chorando. "O senhor está assustando a minha filha. Minha filha é só uma criança, viu?", diz a vítima.

Em entrevista à EPTV, filial da TV Globo em Minas, a mulher contou que está abalada, nervosa e com medo. Disse ainda que ela e a filha saíram de casa para ficar com parentes e amigos.