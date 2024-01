Primeira semana do ano será de tempo nublado com temperatura amena em SP

São Paulo

A primeira semana do ano será de tempo encoberto e temperatura amena na cidade de São Paulo, onde os termômetros não devem passar de 26ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para o feriado desta segunda-feira (1º), existe possibilidade de chuviscos. Há chance de o sol aparecer em curtos períodos de tempo, mas sempre entre nuvens. Não há previsão de tempo aberto ao menos até quinta-feira (4).

Começo do ano será de tempo nublado em São Paulo - Danilo Verpa - 24.ago.23/Folhapress

O mesmo vale para o Rio de Janeiro, onde a sensação de abafamento deve ser mais intensa devido à alta umidade. Na capital fluminense a previsão é de temperaturas máximas próximas aos 30ºC ao longo da semana.

O Inmet também prevê volumes expressivos de chuva no norte de Minas Gerais, no centro-sul da Bahia e nos estados do Maranhão e Piauí, com acumulados de 150 mm a 250 mm (milímetros).

Em relação à temperatura, janeiro será mês de calor acima da média, ainda de acordo com o Inmet, com destaque para os estados do Norte e Nordeste.

A expectativa é que 2024 fique entre os anos mais quentes já registrados, devido ao aquecimento do planeta. Já as chuvas mal distribuídas no espaço e no tempo, como visto no começo do ano em São Sebastião, no litoral paulista, e no Sul do país até os últimos dias do ano, são exemplos do que pode se tornar a marca dos temporais no Brasil.