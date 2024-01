Saiba quem são as vítimas da queda de avião em Rio Grande da Serra (SP)

São Paulo

A queda de uma aeronave de pequeno porte entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, deixou duas pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (25).

O avião partiu do Campo de Marte, na zona norte paulistana, com destino ao Aeródromo Presidente Venceslau, mas caiu por volta das 10h05. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

No avião estavam o piloto Benedito Aparecido da Silva, 59, e o advogado Ricardo Falarini, 60.

Destroços da aeronave em área de mata - Divulgação/Corpo de Bombeiros

A aeronave da fabricante Piper Aircraft, ano 1970, modelo PA-24-260, está registrada no nome do piloto, segundo informações da Anac (Agência Nacional da Aviação Civil). A documentação está em dia, mas o avião não tem permissão para fazer táxi aéreo. Consta que a compra ou transferência do avião foi feita em 27 de março de 2023. A aeronave tem capacidade para seis pessoas, sendo um piloto e cinco passageiros.

O avião caiu em área de mata e de difícil acesso, de acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. O local do acidente fica dez minutos a pé do ponto mais próximo onde as equipes conseguem chegar com as viaturas.

Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para fazer a investigação.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação", afirmou a FAB.

Não há prazo para a conclusão da investigação das causas do acidente.

Há duas semanas, após 11 dias de procura, um helicóptero que desapareceu rumo a Ilhabela, no litoral de São Paulo, foi localizado em uma área de mata densa em Paraibuna (SP). As quatro pessoas que estavam a bordo morreram. Mensagens e imagens enviadas antes do acidente por piloto e uma passageira mostram que a aeronave enfrentou forte neblina e fez um pouso antes de desaparecer.

Em dezembro, um avião monomotor caiu em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Ao todo, cinco pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade. Entre as vítimas estava uma criança de quatro anos. Chovia fortemente no momento da queda do avião. Vídeos publicados em redes sociais mostraram destroços do avião pegando fogo debaixo de chuva, com moradores e bombeiros ao redor do local.