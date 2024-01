Segurança é morto a facadas após impedir furto de chocolates em mercado no Rio

Rio de Janeiro

Um segurança foi morto a facadas na manhã da última quinta-feira (18) após impedir o furto de chocolates em um supermercado na zona norte do Rio de Janeiro. O agressor foi preso com duas facas e, segundo a polícia, já tinha 11 anotações criminais.

O segurança Rildo de Oliveira Torres chegou a ser levado para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo imagens de câmeras de segurança, Torres abordou o suspeito na saída do supermercado e pegou de volta os produtos que seriam furtados. O suspeito então deixa a loja, mas volta depois armado com uma faca e atinge o segurança no peito.

Segurança (de camisa branca) é morto a facadas por homem (de amarelo) após impedir furto de chocolates em supermercado no Rio de Janeiro, na quinta (18) - Reprodução

A Polícia Militar afirma que foi acionada e conseguiu prender o suspeito. Ele foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca) e autuado em flagrante por homicídio qualificado e furto.

Em nota, os Supermercados Guanabara lamentaram o episódio. "A rede informa que o funcionário, infelizmente, não resistiu e faleceu no hospital do Andaraí."

O presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio, Márcio Ayer, esteve no estabelecimento após a ocorrência para exigir medidas da rede de supermercados.

"Estamos aqui para garantir que a empresa estabeleça irrestrito acompanhamento ao estado de saúde psicológica de todos os funcionários e testemunhas neste crime traumático", afirmou. "Não tenho palavras para expressar meu lamento e, desde já, quero ressaltar que estou totalmente à disposição da família do Rildo", acrescentou.