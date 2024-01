SP começa a emitir nova carteira de identidade que substitui o RG; veja como fazer

São Paulo

O estado de São Paulo começou nesta segunda-feira (29) a emitir a nova carteira de identidade, que substitui o RG (Registro Geral) e adota um número de identificação único, padronizado para todo o território nacional.

O novo documento é chamado de CIN (Carteira de Identidade Nacional). Por enquanto, a emissão no estado ocorre em um projeto piloto em nove pontos da Grande São Paulo —sendo seis postos do Poupatempo e três unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daun).

O modelo da Carteira Nacional de Identidade, que passa a ser obrigatório em 2032 - Divulgação

A ideia do governo paulista é ampliar gradativamente o serviço nos próximos meses.

Desde 11 de janeiro, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal são obrigados a expedir o novo documento, mas o antigo RG segue válido até 2032. Por isso, o governo diz que não é necessário correr para renovar o documento.

Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupatempo.

Os postos ficam na Lapa, Itaquera, Santo Amaro e Sé, na capital paulista, Caieiras e Guarulhos, na região metropolitana. As outras três unidades com o serviço são o Descomplica de São Miguel, na capital, um posto em Barueri e o Atende Fácil, em São Caetano do Sul.

O CIN utiliza o CPF como número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado.

O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo Gov.br.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 3 milhões de CINs já foram emitidas no país.

COMO TIRAR A CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN)

Como agendar o atendimento em SP?

Na primeira fase da emissão do documento, agendamento para a CIN será feito exclusivamente no aplicativo do Poupatempo.

O que é preciso levar?

Documento com CPF

Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples)

Há outros requisitos?

Ter uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro

Ser maior de 16 anos

Estar em situação regular na Receita Federal (dados devem estar idênticos em relação aos da certidão de nascimento/casamento)

Não ter outra solicitação da CIN em andamento

Qual o custo do documento?

A primeira via da CIN é gratuita.

Quais postos que emitem o documento em SP?

Capital:

Poupatempo Itaquera (av. do Contorno, 60 - Cidade A E Carvalho)

Poupatempo Lapa (rua do Curtume, s/nº)

Poupatempo Santo Amaro (rua Amador Bueno, 229 - 2º andar)

Poupatempo Sé (rua do Carmo, s/nº)

Descomplica São Miguel (rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76 - Vila Jacuí)

Outras cidades:

Poupatempo Guarulhos (no Internacional Shopping)

Poupatempo Caieiras (rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 - centro)

IIRGD Barueri (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 - Centro)

Atende Fácil de São Caetano do Sul (rua Major Carlos Del Prete, 651 - centro)

Até quando poderei usar o RG?

Os cidadãos têm até 28 de fevereiro de 2032 para fazer a troca do RG pelo CIN.