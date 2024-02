Ambulante vai usar dinheiro das vendas na folia de SP para pagar o divórcio

São Paulo

O carrinho de Ana Paula Rodrigues de Menezes, 41, logo na entrada do circuito delimitado pela prefeitura para os blocos no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, chama a atenção de longe.

Buscador de blocos Ferramenta da Folha reúne dados de 1.320 desfiles de 2 a 18 de fevereiro Veja os dias, horários e locais das atrações de rua em São Paulo, Rio e BH

Com placas em inglês e português, ele anuncia o propósito da comerciante com a festa deste ano: se livrar do "embuste" do ex-marido.

A ambulante Ana Paula Rodrigues de Menezes, 41, vai usar dinheiro das vendas na folia para pagar o divórcio - Stefhanie Piovezan/Folhapress

Ana Paula ficou casada por dez anos, mas o amor acabou e ela decidiu se divorciar. O então companheiro, porém, não gostou da ideia e até agora se nega a assinar os papéis.

Ela pesquisou o valor de toda a documentação no cartório e descobriu que precisaria de R$ 780 para dar fim ao compromisso. E esse é o objetivo com as vendas deste sábado (3).

"É a terceira vez que trabalho no Carnaval, mas neste ano o dinheiro vai ser para isso", diz.

A filha ajuda nas vendas e apoia a separação da mãe e do padrasto. "O importante é ela ser feliz", defende Ana Letícia, 22, que auxilia no atendimento aos clientes.

Carrinho da comerciante Ana Paula Rodrigues de Menezes, 41, que vai usar dinheiro das vendas na folia para pagar o divórcio - Stefhanie Piovezan/Folhapress

A ideia está mobilizando principalmente as mulheres, segundo Ana Paula. "A mulherada vê as placas e vem me ajudar a me livrar, a conseguir o divórcio."

região do Ibirapuera recebe hoje a apresentação dos blocos Estado de Folia, de Chico César, Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença. Os shows fazem parte do pré-Carnaval paulistano, com mais de 180 blocos previstos até este domingo (4), segundo a lista da prefeitura.