Apagão, engarrafamento de trios e atrasos: o dia difícil no Carnaval de Salvador

Do alto de seu trio elétrico, Daniela Mercury viu uma multidão cantar e dançar na escuridão em pleno sábado de Carnaval em Salvador. Faltou luz no circuito Barra-Ondina, mas a cantora não desanimou.

"Aqui ninguém tem medo de escuro. Minha pipoca maluca em busca de felicidade", disse.

O apagão foi só mais um problema em um dia difícil para a folia baiana. O sábado carnavalesco teve congestionamento de trios elétricos, atrasos e Ivete Sangalo gerenciado crise antes de percorrer o circuito com a sua coleção de sucessos.

Ivete inicia show estacionada e aguarda passagem de Leo Santana após três horas de atraso - Folhapress

Segundo a Neoenergia Coelba, a interrupção de energia elétrica no circuito Barra-Ondina foi provocada pelo lançamento de serpentinas sobre a rede elétrica. Equipes da distribuidora foram acionadas e restabeleceram o fornecimento pouco depois da meia-noite.

A empresa afirmou que as dificuldades de acesso aumentaram a complexidade do serviço. Durante o dia, duas outras ocorrências relacionadas a serpentinas foram registradas na cidade.

A Coelba alertou sobre os riscos do lançamento de objetos na fiação, o que pode provocar falta de energia e ameaçar a segurança dos foliões.

Daniela Mercury cantou no escuro e, mais cedo, Ivete Sangalo precisou usar seu carisma para administrar a tensão provocada por um atraso de três horas do trio elétrico do bloco Coruja, em que foi a grande atração. Às 19h15 ela subiu no trio para se desculpar e pedir compreensão.

Serpentina na rede elétrica de Salvador - Divulgação/Neoenergia Coelba

"São coisas que acontecem no Carnaval", disse.

Ivete falou ao público que estava pronta desde às 16h30, mas um congestionamento de trios elétricos provocado por equipamentos quebrados atrasou a saída do Coruja e deixou o público impaciente.

"Nem tudo sai exatamente como a gente imagina", ponderou.

Ivete explicou para o público que iria aguardar a passagem do trio de Leo Santana antes de começar a sua apresentação, ouviu protestos, mas conseguiu contornar a situação. O artista tinha outra apresentação na noite, em um camarote de Salvador.

Para acalmar os fãs, ela cantou uma versão mais lenta da música "We are the world of Carnaval", acompanhada apenas do teclado.

Em conversa com Leo Santana, quando os trios dos dois se cruzaram, a cantora sugeriu que ele também cantasse uma música mais lenta para acalmar a multidão formada por foliões dos dois blocos, apertados na avenida.

O cantor passou pela curva do Farol da Barra cantando "Balancinho" e só depois retomou o repertório de música para pular.

Ele também conversou com o público para contornar a situação de aperto no momento em que os trios se encontraram e, falando ao microfone, orientou o motorista sobre as direções a seguir.

"Hoje foi um dia atípico no Carnaval de Salvador", afirmou.

Segundo a Prefeitura de Salvador, trios e carros de apoio quebraram no local de desarme, na praça Eliana Kertesz, e os veículos passaram do horário previsto para voltar para o ponto de armação, no bairro da Graça.