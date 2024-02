Guilherme Boulos é recebido com gritos de 'prefeito' no bloco Tarado Ni Você em SP; veja vídeo

São Paulo

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos, foi recebido com festa no cortejo do bloco Tarado Ni Você na manhã deste sábado (10), no centro da cidade.

Boulos foi abraçado pelos foliões aos gritos de "prefeito!". Ele forma chapa com a ex-prefeita da capital, Marta Suplicy (PT).

O pré-candidato à prefeitura da capital, Guilherme Boulos (Psol), no bloco Tarado Ni Você, na manhã desta sábado - Marcelo Justo/UOL

É a segunda vez que o deputado federal eleito em 2022 é festejado em blocos da cidade neste Carnaval. No último domingo (4), ele foi cumprimentado e tirou muitas fotos com os foliões no desfile de 15 anos do Acadêmicos do Baixo Augusta, também na região central da capital.

A situação do psolista contrasta com a do atual Ricardo Nunes (MDB), vaiado pelo público no Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta (9), na abertura do desfile de Carnaval.

O Tarado, bloco criado em homenagem a Caetano Veloso há dez anos, foi o primeiro a desfilar na manhã deste sábado na região central da cidade.