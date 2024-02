Nova frente fria chega a SP nesta terça (27) e provoca chuva na capital, Vale do Paraíba e litoral

São Paulo

Uma frente fria que tem provocado temporais na região Sul do país desde o fim de semana deve chegar ao estado de São Paulo nesta terça-feira (27), trazendo muita umidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite.

Esse cenário é previsto pelo Inmet para toda a região metropolitana de São Paulo, litoral e também o Vale do Paraíba, região onde os municípios ainda se recuperam dos estragos provocados pelos temporais dos últimos dias.

Segundo boletim da Defesa Civil do estado, os municípios de Paraibuna, Guaratinguetá, Jambeiro e São Bento do Sapucaí mantiveram situação de anormalidade em virtude das chuvas. Se houver um agravamento da situação devido às cheias dos rios, por exemplo, os prefeitos podem decretar estado de emergência ou de calamidade pública.

Inundação em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba (SP); rio Paraitinga transbordou e 50 casas tiveram de ser interditadas - Divulgação - 23.fev.24/Defesa Civil do Estado

A Prefeitura de Paraibuna (a 124 km de SP) já decretou situação de emergência no município no domingo (25), após a forte chuva de sábado (24), e mobilizou agentes da Defesa Civil e servidores de diversos departamentos municipais. O alto volume de chuva chegou a derrubar parte do muro do cemitério da cidade.

A cheia do rio Paraitinga, que alcançou a marca de 5,30 metros acima da nível médio, atingiu 150 imóveis em São Luiz do Paraitinga (a 174 km de SP).

A Defesa Civil informou que seu Controle de Gerenciamento de Crise registrou, de sexta-feira (23) a domingo (25), 15 municípios paulistas afetados pelas chuvas, deixando 22 desabrigados e 21 desalojados.

Nesta terça, no entanto, a previsão do Inmet é que a chuva fique entre 20 mm e 30 mm por hora ou acumulado de 50 mm em 24 horas no estado. O volume não é tão grande, mas pode manter as cheias dos rios e provocar alagamentos, se for localizado. Além do rio Paraitinga, o Paraíba do Sul também está acima do seu nível normal.

"A frente fria que está na região Sul chega amanhã [terça] a São Paulo e pode intensificar as chuvas no resto da semana", diz o meteorologista do Inmet Cléber Souza. "Vamos ver se a frente se afasta para o oceano ou se entra no estado, porque o verão é a estação de chover mesmo."

Os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo mostram que fevereiro acumulou até esta segunda-feira 165,4 mm de precipitação, o que corresponde a 75,5% dos 219,1 mm esperados para o mês.

Em relação à temperatura, a região metropolitana de São Paulo terá mínima de 22°C de manhã e máxima que poderá atingir 32°C no início da tarde, antes de a chuva chegar. Com a precipitação e o vento úmido vindo do oceano, a tendência é o clima ficar mais ameno, mas o calor não deve diminuir muito.

No restante do estado, a temperatura média não terá grande variação. Apenas no extremo oeste, nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto as máximas devem atingir 35°C, com mínimas por volta dos 22°C.