PF prende foragido pela chacina de Unaí em Campo Grande (MS)

Brasília

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta terça-feira (13), em Campo Grande (MS), um dos condenados pela chacina contra auditores fiscais que ocorreu em 2004 na cidade de Unaí (605 km de Belo Horizonte).

"O criminoso tinha mandado de prisão em aberto e no momento da prisão estava com um passaporte falso", disse a PF, em nota, sem citar o nome do preso.

Parentes e amigos dos fiscais do trabalho que foram mortos em Unaí protestaram diversas vezes em Brasília e nos órgãos do judiciário em Minas Gerais; condenações foram anuladas e novo julgamento foi realizado em 2022 - Ricardo Marques-28.jan.09/Folhapress

A polícia disse ainda que um dos quatro mandantes da chacina segue foragido. Os cinco executores foram presos.

O 28 de janeiro, data do crime, foi declarado Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo em homenagem aos quatro servidores da fiscalização do trabalho assassinados na emboscada no interior de Minas Gerais. Eles apuravam denúncias de exploração de trabalhadores na região.

Em 2022, Antério Mânica, ex-prefeito de Unaí, foi condenado por um júri popular a 64 anos de prisão acusado de ser um dos mandantes da chacina.

Em nota, a PF disse que o homem preso nesta terça chegou a ser condenado a 96 anos de prisão, mas teve a pena reduzida devido a um acordo de delação premiada.

"Durante o julgamento, ocorrido em 2015, ele confessou a sua participação no crime", afirmou a polícia.