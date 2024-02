Pilotos da Latam declaram 'mayday' após decolar de SP e precisam voltar em emergência

Aeroin

Um Boeing 787 da Latam que iria para a África acabou precisando retornar para o aeroporto, e os pilotos declararam "Mayday". A aeronave de matrícula CC-BGE tinha decolado no final da tarde desta quinta-feira (22) no voo LA-8058 de São Paulo (Guarulhos) para Joanesburgo, na África do Sul, numa jornada que duraria 7 horas.

Apenas seis minutos após a decolagem, quando cruzava a altitude de 9 mil pés (2.700m) sobrevoando Guaianases, iniciou uma descida e regresso imediato para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Logo após, o piloto do jato declarou Mayday, pousando 17 minutos após ter decolado, acompanhado dos bombeiros de Guarulhos que seguiram o 787-9 pela pista.

Avião decolou de Guarulhos com destino a Joanesburgo, na África do Sul, mas teve que retornar ao aeroporto seis minutos depois; piloto declarou 'mayday' - RadarBox

Após o pouso, o piloto indagou à torre se teve alguma fumaça visível, indicando que o retorno pode ter ocorrido por questão de indicação de fogo na aeronave.

O controlador de voo respondeu afirmando que não havia sinais de fumaça, mas disse que os bombeiros relataram que um dos pneus do trem de pouso estourou, o que foi negado pela companhia (veja nota mais abaixo).

Como o jato havia sido abastecido para cruzar o Oceano Atlântico, a aeronave decolou com um peso acima do limite de pouso, o que ocorre na maioria dos voos longos. É esperado que o chamado overweight landing (pouso acima do peso máximo) cause um esforço estrutural extra, e o pneu possivelmente estourou por este motivo.

Em nota oficial, a Latam afirmou que "o voo LA8058 (São Paulo/Guarulhos-Joanesburgo), que decolou às 18h03 (hora local) desta quinta-feira (22/2), precisou retornar ao aeroporto de origem devido a questões técnicas. A aeronave foi substituída e o voo foi reprogramado com nova decolagem prevista para as 22h (hora local). A companhia lamenta os transtornos causados e está prestando a assistência necessária aos passageiros. Por fim, reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos".