Prefeitura de BH corta árvores do entorno do Mineirão para receber Stock Car

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta quarta-feira (28) o corte de 63 árvores no entorno do estádio do Mineirão, para a cidade receber o Stock Car Brasil pelos próximos cinco anos. A primeira edição anual da corrida está prevista entre os dias 15 e 18 de agosto de 2024.

Por volta das 11h, funcionários da prefeitura e de uma empresa terceirizada contratada para o serviço começaram os cortes das árvores nas avenidas rei Pelé, Carlos Luz e Coronel Oscar Paschoal.

À tarde, um grupo de moradores, ambientalistas e membros de movimentos sociais fizeram uma manifestação usando o que restou dos troncos para fechar avenidas. Eles alegam possíveis irregularidades no processo de supressão das árvores.

Árvores são cortadas pela prefeitura de Belo Horizonte no entorno do Mineirão para a cidade receber o Stock Car. - Duda Salabert no Instagram

O início da retirada ocorre após uma semana depois da aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no último dia 21. Em votação, a intervenção foi aprovada por 10 conselheiros e rejeitada por dois.

Os manifestantes, no entanto, afirmam que a prefeitura deveria ter realizado uma consulta pública antes de iniciar os cortes.

Nesta quinta (29), haverá uma reunião do Conselho Municipal de Política Urbana e uma das conselheiras apresentaria um recurso para tentar impedir os cortes. Os ambientalistas alegam que o município adiantou a ação para esta quarta para evitar qualquer mudança.

A deputada federal Duda Salabert (PDT), ex-vereadora de Belo Horizonte, anunciou nas redes sociais que acionou a Justiça contra a remoção das árvores.

"A licitação da Stock Car está repleta de irregularidades, não há certeza de que a corrida ocorrerá por causa dessas irregularidades. Já acionei a Justiça", afirmou a parlamentar.

Uma representação contra a ação da prefeitura foi apresentada na Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Ainda não há informações sobre o andamento da análise.

A Prefeitura de Belo Horizonte fechou, em dezembro, um acordo com a empresa organizadora da Stock Car para que a cidade receba por cinco anos consecutivos uma corrida.

O evento ainda precisa passar pelo processo de licenciamento normal da prefeitura, conduzido pela Secretaria Municipal de Política Urbana, para ser aprovado.

O município afirmou que, como medida compensatória, serão plantadas 688 árvores, grande parte delas na região da Pampulha. Outras 120 unidades serão plantadas pela Minas Arena, administradora do Mineirão.

As ávores terão um mínimo de 2,5 metros e corresponderão às mesmas espécies e características das que começaram a ser suprimidas nesta quarta, segundo a prefeitura.

A manutenção das mudas ficarão a cargo da empresa responsável pela realização da Stock Car durante cinco anos. Ainda não foi divulgado, porém, detalhes sobre esse processo.

Ainda de acordo com a prefeitura, o início do plantio compensatório será nesta sexta-feira (1º).