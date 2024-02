Previsão aponta chuva em SP durante ato de Bolsonaro no domingo (25)

São Paulo

A chuva pode atrapalhar o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, na região central de São Paulo, a partir das 15h deste domingo (25).

Todos os institutos de meteorologia apontam a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em toda a região metropolitana de São Paulo neste dia, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite, período no qual a manifestação deve acontecer.

A avenida Paulista receberá o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (25), mas há previsão de chuva no horário - Bruno Santos - 10.dez.23/Folhapress

A tendência é que seja uma chuva típica de verão, mais rápida e em menor volume. No entanto, existe a possibilidade de provocar transtornos, como alagamentos, por se tratar de temporais tradicionais desta época do ano.

O dia vai começar com sol e com elevação constante da temperatura, que pode atingir os 30ºC no início da tarde. Esse calor, no entanto, se alia à umidade do ar, que está alta, para aumentar a nebulosidade e formar os temporais, sempre acompanhados por rajadas de vento.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista faz com que os ventos úmidos passem a soprar do oceano rumo à capital, causando muita nebulosidade e declínio das temperaturas.

Esse cenário tem sido visto nos últimos dias, por isso, o CGE tem emitido alertas deixando a Grande São Paulo em estado de atenção para alagamentos e transbordamentos de rios. Isso porque tem chovido em todas as regiões, embora em algumas o volume seja maior que em outras.

A manifestação em apoio a Bolsonaro deverá reunir parlamentares aliados do ex-chefe do Executivo. Entre eles, o líder da bancada ruralista, deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), e ex-ministros como Ricardo Salles (PL-SP) e Ciro Nogueira (PP-PI).