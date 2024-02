Suspeito algemado tenta fuga ao pular de viatura em Sergipe

Rio de Janeiro

A Polícia Militar recapturou um homem que tentou escapar algemado de uma viatura da corporação no bairro de Rosa Maria, em São Cristovão, na Região Metropolitana de Aracaju, nesta quinta-feira (8)

O suspeito foi abordado por agentes que faziam patrulhamento na região. Os policiais constataram no banco de dados da corporação que havia um mandado de prisão por homicídio contra o homem.

O nome do preso não foi divulgado. A polícia também não informou se ele possui advogado. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento da tentativa de fuga do homem.

As imagens mostram que ele é colocado na caçamba da viatura, que é uma camionete, algemado com as mãos para trás. Assim que os agentes fecham o fundo do veículo, o homem rapidamente se levanta, pula da carroceria e corre para tentar fugir dos agentes.

Os policiais, no entanto, capturam o fugitivo em seguida. Ele foi levado para a 5ª Delegacia Metropolitana, em Nossa Senhora do Socorro.