Temporal em São Paulo causa enchentes na zona oeste; veja vídeo

São Paulo

Um forte temporal com raios atinge a cidade de São Paulo na tarde deste domingo (18). Às 14h40, toda a capital foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros já havia registrado seis enchentes e 21 quedas de árvores. Imagens obtidas pela reportagem mostram pontos de alagamento em diferentes bairros da zona oeste, como Lapa, Vila Madalena e Pompeia.

Alagamento na rua Votupoca, na Vila Ipojuca, em São Paulo, em razão da chuva neste domingo (18) - Fábio Zanini/Folhapress

Um vídeo registrado na rua Votupoca, na Vila Ipojuca, mostra o momento em que uma motorista abandona o seu carro, que estava boiando na rua alagada, para buscar abrigo em um posto de combustíveis.

Segundo o CGE, a capital paulista já registrou 15 alagamentos neste domingo, sendo 13 intransitáveis. A região oeste é a mais atingida e concentra nove pontos, seguida pela zona leste e o centro, ambos com três pontos cada.

A chuva forte também atinge outros municípios da região metropolitana, como Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, com possibilidade de rajadas de vento e queda de granizo.

Apesar do clima, blocos de pós-carnaval que aconteciam na cidade continuaram debaixo de chuva, como o show de Pedro Sampaio, no Ibirapuera, e o bloco da cantora Daniela Mercury, que se apresentou para milhares de foliões que desciam a rua da Consolação, no centro da cidade.

O CGE orienta que a população evite transitar por ruas alagadas e não enfrente correntezas.

Outra medida de segurança é manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores. Casas e prédios são os abrigos ideais durante tempestades.

Na última quarta-feira (14), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta vermelho para temporal no litoral norte do estado de São Paulo e na região do Vale do Paraíba.

Segundo o instituto, um ciclone subtropical formado em alto-mar nos últimos dias influenciou nos eventos climáticos.

Tendência para os próximos dias

Segundo o CGE, a segunda-feira (19) deve ter chuva novamente. Existe possibilidade de precipitações moderadas e fortes no período da tarde, principalmente na capital e Grande São Paulo.

"Na terça-feira (20) o cenário atmosférico segue inalterado, ou seja, previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a partir da tarde, com potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação das cotas de pequenos rios e córregos da capital e região metropolitana", diz comunicado do órgão.