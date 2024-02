Vaquinha para jovem que salvou mãe e bebês da chuva no RJ ultrapassa dobro da meta

Rio de Janeiro

As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na noite de quarta (21) e deixaram oito mortos no estado teve um ato de heroísmo registrado em vídeo: o momento em que um jovem tira duas bebês gêmeas e a mãe delas de dentro um carro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, instantes antes de o veículo ser levado pela enxurrada.

A cena foi registrada por morados e passageiros do ônibus onde Marcos Vinícius de Souza Vasconcellos estava quando se arriscou para retirar a família do veículo.

Momento em que jovem resgata família em Nova Iguaçu - Reprodução/redes sociais

Naquela mesma noite ele passou a ser chamado de 'herói da enchente' nas redes sociais e, com a repercussão, criou uma vaquinha para arrecadar R$ 30 mil para a própria família, que perdeu bens no temporal. Na tarde desta sexta (23) o valor já chegava perto dos R$ 85 mil.

"Olá, eu sou o Vinícius, 'heroi da cabeça de abacaxi'. Minha tia e meu pai perderam móveis e meu pai perdeu uma geladeira recém-comprada, nem pagamos todas as parcelas, precisamos de ajuda para repor, se não puder ajudar tudo bem, qualquer valor irá ajudar muitooo! Deus abençoe todos vocês ", escreveu o jovem.

A cena do salvamento ocorreu no centro de Nova Iguaçu, município que registrou 2 das 8 mortes. Segundo a prefeitura, a cidade ficou em alerta máximo devido ao temporal na quarta-feira. O pico ocorreu entre as 19h e as 21h, quando foram registrados 140 mm de chuva —o que representa 116% da média histórica do mês de fevereiro (119,8 mm).