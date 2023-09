Concessionária anuncia novo terminal de passageiros em Congonhas

São Paulo

A espanhola Aena, que ganhou a concessão de Congonhas, anunciou nesta segunda-feira (25) que assumirá o aeroporto da zona sul de São Paulo no próximo dia 17 de outubro e que vai construir um novo terminal de passageiros.

Entre os investimentos de curto prazo estão a ampliação da sala de embarque remoto, a readequação de vias de acesso, a reforma de banheiros e a revitalização da fachada. O prazo é de entrega até 2026.

Na segunda etapa, com previsão de entrega até junho de 2028, estão previstas a revitalização dos pavimentos da pista de táxi, a ampliação do pátio de aeronaves, com novas posições de contato, e a construção do novo terminal de passageiros.

Pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos - 24.ago.2023/Folhapress

Em agosto de 2022, a Aena arrematou os 11 aeroportos a um custo total de R$ 2,45 bilhões (R$ 2,54 bilhões, em valores corrigidos) no leilão. São eles Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Parauapebas (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). O grupo espanhol foi o único interessado no leilão.

A concessionária vai assumir os aeroportos entre os dias 10 de outubro (Uberlândia-MG) e 30 de novembro (Altamira-PA).

A empresa diz ter realizado um plano de transferência, com visitas técnicas e quase 14 mil horas de treinamento com mais de 170 profissionais que vão atuar nos aeroportos.

PLANO DE CONCESSÃO

O PEA (Plano de Exploração Aeroportuária) determina para a concessionária a realização, em até cinco anos, de investimentos que melhorem o atendimento dos passageiros e isso inclui a ampliação da estrutura.

Entre eles está o de adequar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, incluindo terminal, estacionamento de veículos, vias terrestres associadas e outras infraestruturas de apoio.

"Um dos principais ganhos com o programa de concessão de aeroportos é a ampliação da capacidade aeroportuária e as melhorias das condições de infraestrutura de forma geral, por meio de intervenções e investimentos em terminais de passageiros, sistemas de pistas e pátios de aeronaves, entre outras estruturas", diz a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo consultoria contratada pela agência, são necessários R$ 2,1 bilhões para se atingir as metas necessárias de modernização de Congonhas.

Em novembro do ano passado, o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Aena no Brasil, Marcelo Bento Ribeiro, afirmou à Folha que a empresa espanhola deverá investir mais que esse valor.

Criada em 1991, a Aena é a maior operadora do mundo em número de passageiros. Sua vitrine é o aeroporto de Madri-Barajas, na Espanha, um dos mais importantes da Europa.

Em seu país natal, a companhia gere 46 aeroportos, além de um no Reino Unido, 12 no México, dois na Colômbia, dois na Jamaica e, agora, 17 no Brasil. No total, são 80 terminais no mundo.

Em fevereiro, a Anac decidiu penalizar a Aena por falta de qualidade em serviços prestados no terminal do Recife. Entre as falhas observadas pela agência estavam problemas nos sistemas de processamento de bagagens no embarque e de devolução das bagagens no desembarque. Outra reclamação era a baixa qualidade do sistema de ar-condicionado.



Já o terminal de Maceió, de porte menor e também administrado pela Aena, está em terceiro entre os melhores do país.