Airbus recebe pedidos de 65 jatos de dois dos principais clientes da Boeing na Ásia

Tóquio e Seul | Reuters

A Airbus recebeu pedidos de 65 aviões de dois dos principais clientes asiáticos da Boeing nesta quinta-feira (21), em um grande avanço para a empresa europeia, à medida que sua rival americana enfrenta problemas de segurança.

A Japan Airlines (JAL) informou que comprará 21 aeronaves A350-900 e 11 modelos A321neo, da Airbus, que fornecerá pela primeira vez aviões de corredor único ao cliente de longa data da Boeing.

A segunda maior companhia aérea do Japão também disse que comprará 10 aeronaves Boeing 787 Dreamliner. A empresa tem sido tradicionalmente um cliente da Boeing, embora a Airbus tenha feito sua primeira venda para a aérea em 2013 com aviões A350.

Avião da Japan Airlines em aeroporto em Taiwan - Ann Wang - 16.abr.23/Reuters

A maior companhia aérea da Coreia do Sul, a Korean Air, também informou nesta quinta-feira que encomendará 33 modelos A350s em acordo avaliado US$ em 13,7 bilhões (R$ 68,2 bilhões) —sua primeira compra dessa família de aeronaves enquanto se prepara para uma fusão com a Asiana Airlines.

As compras da Airbus ocorrem em um momento em que a Boeing está sob forte escrutínio regulatório após o incidente de 5 de janeiro com a Alaska Airlines, quando um pedaço da fuselagem de um 737 MAX 9 se soltou em pleno voo, com investigações sobre os padrões de segurança e qualidade da empresa em seu processo de produção.

Os pedidos também fazem com que as duas companhias aéreas asiáticas sejam as mais recentes a entrar em um mercado cada vez mais restrito de aeronaves de longa distância, após uma queda prolongada na demanda pelos grandes jatos do setor.

Os jatos de maior eficiência estão em alta demanda à medida que as viagens internacionais se aproximam de uma recuperação total da pandemia e dos problemas da cadeia de suprimentos, levando à concorrência por aviões, bem como por contratos de motores e manutenção.

A Japan Airlines disse que a entrega estava prevista entre os anos fiscais de 2025 e 2033 e que o pedido tinha um preço total de cerca de US$ 12,39 bilhões.

A Korean Air disse que o pedido foi feito para seu planejamento de frota de longo prazo, à medida que as aeronaves mais antigas se aposentam, e para atender metas de sustentabilidade.