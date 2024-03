Criança é a 20ª vítima das chuvas no Espírito Santo; sete pessoas estão desaparecidas

Belo Horizonte

Mais uma pessoa morreu e outra foi acrescentada à lista de desaparecidos por conta da chuva no município de Mimoso do Sul (ES), conforme boletim da Defesa Civil capixaba divulgado nesta terça-feira (26).

O total de mortes no município agora é de 18. Outras sete estão desaparecidas, todas em Mimoso do Sul. Com isso, sobem para 20 os óbitos em todo o Espírito Santo, que vem sendo atingido por tempestades desde a sexta (22).

As outras duas mortes ocorreram em Apiacá. Ambas as cidades ficam no extremo sul do Espírito Santo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro.

Carros boiam em enchente na cidade de Mimoso do Sul (ES), uma das mais atingidas pelas chuvas no estado. - Reprodução - 23.mar.2024/A Gazeta

A 18ª vítima em Mimoso do Sul é uma criança, identificada como Leonardo Fernandes Medeiros de Souza, que não teve a idade informada. Os bombeiros não informaram como ocorreu a morte da criança. Todos os 20 mortos já foram identificados no IML (Instituto Médico Legal) de Cachoeiro do Itapemirim.

Sobrevoo feito nesta segunda (25) pelo Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul mostra um campo de futebol alagado e ruas ainda repletas de lama. Uma retroescavadeira será utilizada na remoção da sujeira.

Os desalojados pelas chuvas no estado são 7.296, segundo o boletim da Defesa Civil. A maior parte está em Apiacá, 4.000 e Bom Jesus do Norte, 3.000. Já os desabrigados são 408 em todo o Espírito Santo. A previsão para esta terça (26) indica 60% de possibilidade de chuvas com volume entre 30 e 50 milímetros.

Estradas

Aumentou também o número de rodovias do estado afetadas pelas chuvas. No boletim desta terça são cinco estradas com algum tipo de obstrução.

A ES-297 está completamente interditada no km 45, por destruição da pista, sem previsão de liberação. A estrada liga Apiacá a Mimoso do Sul. A ES-379, entre Muniz Freire e Iuna, também está com tráfego suspenso por queda de ponte.

Outra estadual, a ES-181, que liga Muniz Freire à BR-262, opera em meia pista por queda de barreira no km 24. A ES-393 segue com pontos de interdição entre Mimoso do Sul e Muqui e entre Muqui e Conceição de Muqui. A BR-101, em Mimoso do Sul, que operava no sistema pare e siga no limite do estado com o Rio de Janeiro, foi liberada.