Sobe para 19 o número de mortos por causa das chuvas no Espírito Santo

O número de mortes por causa das chuvas que atingem o Espírito Santo subiu para 19, conforme boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda (25).

Segundo o relatório, mais duas pessoas morreram em Mimoso do Sul, que soma agora 17 óbitos. Há seis desaparecidos no município. As outras mortes foram em Apiacá. As duas cidades ficam na região sul do estado.

O total de desalojados no estado é de 7.287, dos quais 4.000 estão em Apiacá. O número de desabrigados é de 411, sendo 332 na cidade do sul capixaba. A previsão do tempo para o estado nesta segunda é de mais chuva exatamente no sul do estado.

Mimoso do Sul, no Espírito Santo, é uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que atingem o estado. - Governo do Espírito Santo/Divulgação/AFP

A Defesa Civil pede que viagens às cidades atingidas sejam evitadas. Em Mimoso do Sul há problemas com o abastecimento de comida, água e falta de energia em parte da cidade.

Na sexta-feira (22), moradores foram vistos recolhendo na lama alimentos que aparentemente eram vendidos em supermercados e mercearias e foram levados para as ruas pela força das águas. A cidade, de aproximadamente 24 mil habitantes, é cortada pelo rio Muqui do Sul.

O tenente-coronel Ferrari, coordenador-adjunto da Defesa Civil, afirma que é grande o número de deslocamentos para a cidade de pessoas interessadas em ajudar a população atingida.

"Os acessos à região estão completamente abarrotados. Tá difícil de transitar. A ajuda humanitária, os nossos veículos para socorro, prestação de serviço, restabelecimento de serviços públicos estão tendo dificuldades de acessar a cidade", diz o tenente-coronel, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Os interessados em atuar como voluntários, afirma o tenente-coronel, devem se cadastrar no Sistema de Comando em Operações, instalado no município afetado.

Com as chuvas, dez municípios do Espírito Santo estão com classificação alta em relação ao risco de deslizamento de terra. Em outros 11 esse risco é moderado, segundo o boletim da Defesa Civil.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência em 13 cidades devido aos estragos causados pela chuva.

Estradas

Quatro rodovias, duas federais e duas estaduais, foram afetadas pelas chuvas no Espírito Santo. A BR-101, em Mimoso do Sul, opera no sistema pare e siga no limite do estado com o Rio de Janeiro. A BR-482 tem ponto de interdição em Alegre e Guaçuí.

Entre as estaduais, a ES-393 tem pontos de interdição entre Mimoso do Sul e Muqui e entre Muqui e Conceição de Muqui. Já a ES-297 está totalmente interditada em trechos que cortam Apiacá e Bom Jesus do Norte.