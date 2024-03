Família fica soterrada após casa desabar em Petrópolis (RJ) no temporal

Rio de Janeiro

Seis pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra ocorrido na tarde desta sexta-feira (22) em Petrópolis, na região serrana do Rio. Até as 20h, três vítimas foram socorridas com vida. Todas elas estavam em uma casa que desabou no bairro da Alto Independência e, segundo as primeiras informações, seriam da mesma família.

Dois homens, de 25 e 26 anos, e um idoso foram resgatados. O Corpo de Bombeiros continua as buscas por uma mulher, de 23 anos, e por seus dois filhos, um menino de 9 e uma menina de 4.

A informação sobre as vítimas do soterramento foi divulgada pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), durante entrevista coletiva realizada no Centro Integrado de Comando e Controle na capital fluminense. No início desta noite, Castro anunciou que está a caminho da cidade para avaliar o impacto das chuvas.

Segundo o governador, as equipes de resgate trabalham com auxílio de cães farejadores. Moradores da região também ajudam na retirada dos escombros.

Moradores registram deslizamento de terra em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Reprodução

O temporal que atinge Petrópolis deixou as ruas do centro da cidade alagadas e vias importantes da região foram interditadas. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), já choveu mais que o dobro do acumulado previsto para o período entre 12h e 18h, que era de 51mm —está em 125 mm.

Por volta das 14h50, a Defesa Civil alterou o estágio operacional da cidade para alerta, tendo em vista a ocorrência de chuva muito forte na cidade. O órgão pede que a população fique atenta às próximas atualizações.

Por causa do temporal, a subida da Serra de Petrópolis foi interditada, de forma preventiva, na altura da praça do pedágio em Duque de Caxias, na tarde desta sexta.

Horas antes, a subida da Serra de Petrópolis funcionava em meia pista no km 94 da BR-040, no sentido Juiz de Fora, devido a um deslizamento de terra. A descida da serra seguia aberta, mas a concessionária Concer alerta que chove intensamente nos locais e pede que os motoristas evitem o tráfego na BR-040 enquanto a chuva não cesse.

Os impactos da chuva também implicaram no acesso a outras cidades da Região Serrana. No início da tarde, o trecho da BR-116, que liga a Região Metropolitana do Rio à Teresópolis, foi completamente interditado, nos dois sentidos, sendo liberada quase às 18h, cerca de duas horas depois. A concessionária EcoRioMinas informou que a interdição foi feita por precaução, e que não foram registrados acidentes ou deslizamentos.

O município de Teresópolis estava em Estágio de Atenção por conta das chuvas fortes.