Geradores dominam ruas do centro de SP em terceiro dia de apagão

São Paulo

Geradores tomam as ruas de Santa Cecília e da Vila Buarque, no centro de São Paulo, no terceiro dia com registros de falta de luz no bairro, nesta quarta-feira (20).

Nos acostamentos, há filas de caminhonetes carregando as fontes de energia. As calçadas estão forradas por fios que vão dos veículos a comércios e prédios residenciais.

A situação é notável na rua Dona Veridiana, próximo à Santa Casa de Misericórdia. Lá, moradores exigiram da administração dos condomínios a contratação de geradores, que custam R$ 3.000 por dia.

Gerador da Enel na rua General Jardim, na região da Vila Buarque e Santa Cecília, no centro de São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

"É muito caro, mas pegamos para os elevadores funcionarem. Tem muito idoso que não aguenta subir as escadas", disse Francisco Chagas, 55, síndico de um dos endereços.

Na mesma calçada, uma sorveteria também recorreu a gerador para não perder seus produtos. Em meio ao calorão, clientes comemoravam o fato de estabelecimento estar funcionando.

Perto dali, na rua Jaguaribe, um restaurante movido a gerador tinha uma fila de clientes esperando por um lugar para sentar. Eram moradores da região procurando por um local para passar a tarde por estarem sem luz em casa, caso de Lúcia Campos, 34.

A contadora relatou estar passeando de comércio em comércio desde a segunda-feira (18), quando o apagão começou. Diz que prefere não ficar em seu apartamento que está "fedendo", em razão de alimentos estragando.

"Em 30 anos morando aqui, nunca vi coisa igual", declarou.

Problemas na rede elétrica do centro de São Paulo começaram na segunda-feira e, de acordo com a concessionária de energia Enel, haviam sido sanados até a noite de terça-feira (19) —apesar de reclamações sobre falta de luz continuarem na Vila Buarque, um dos bairros afetados.

Por volta das 12h40 desta quarta, porém, uma nova queda generalizada de energia tirou o alívio de moradores e comerciantes da região. Além de Higienópolis, Santa Cecília, Consolação, Vila Buarque e Cerqueira Cesar, o bairro de Campos Elíseos foi prejudicado desta vez.

Em nota, a empresa informou detectou uma possível falha na rede de distribuição subterrânea que atende os bairros afetados e, por isso, fez um desligamento preventivo.

Ainda conforme a concessionária, por volta das 16h o fornecimento de energia foi normalizado para 97% dos clientes afetados. Os demais, cerca de mil, devem ser abastecidos por meio de geradores concedidos pela empresa ao longo do dia.