Homem de 61 anos morre após incêndio na Vila Sônia, Zona Sul de SP

Um homem de 61 anos morreu na noite deste sábado (30) durante um incêndio em uma residência na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um único cômodo da casa onde a vítima, que morreu carbonizada, estava.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada na Rua Tristão de Campos, na altura do número 300. Ao menos cinco viaturas se deslocaram para conter o fogo no local.

Os bombeiros foram acionados por volta das 23h e controlaram rapidamente o incêndio. Por volta das 23h40 a ocorrência já havia sido encerrada, informou a comunicação à Folha. Apesar de não atingir grandes proporções, a fumaça proveniente do acidente tomou conta do cômodo e o homem foi a óbito no local. O corpo foi removido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Rua onde incêndio foi registrado na noite deste sábado (30) - Reprodução

Os agentes do Corpo de Bombeiros ainda não sabem o que teria dado início ao fogo e a causa deve ser investigada pelo 34º Distrito Policial, responsável pela área.