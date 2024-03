Motorista embriagado atropela motociclista na Anhanguera, em Vinhedo (SP); veja vídeo

São Paulo

Um motorista embriagado atropelou um motociclista na rodovia Anhanguera, no km 77, altura de Vinhedo, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (10). A vítima teve ferimentos e segue internado.

As imagens mostram o momento em que o carro conduzido por Cleverton Lima Vindilino, 37, atinge em alta velocidade o piloto da moto perto da mureta da pista, na altura do bairro Capela. O motociclista, identificado como Vinicius Barbosa Ferreira, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Vinhedo.

Vindilino foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. Segundo o boletim de ocorrência do caso, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro no local, mas realizou o exame na delegacia, que comprovou a embriaguez.

O teste indicou 0,46 mg/L de álcool por ar expelido, a embriaguez configura crime de trânsito a partir de 0,3 mg/L.

No vídeo, gravado por outro motociclista, um grupo está seguindo pela Anhanguera enquanto o veículo conduzido por Vindilino se aproxima em alta velocidade e atinge a parte traseira da moto conduzida por Ferreira.

Motorista embriagado atropela motociclista na rodovia Anhanguera, na região de Vinhedo, em SP - Reprodução - Inquérito da Polícia Civil

Em seguida, o carro derrapa e capota, antes de parar com as rodas para cima. O motociclista que gravou o vídeo se aproxima do veículo, chuta e abre a porta e começa a discutir com o condutor. Antes de se chocar contra a motocicleta, o veículo aparece na imagem com o retrovisor direito —oposto ao lado do acidente— pendurado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, "a alteração da capacidade psicomotora ficou provada pela prova testemunhal e extrato de teste no bafômetro."

A pena para dirigir embriagado vai de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir.

Segundo o delegado, o motorista tem direito a responder pelo crime em liberdade após pagamento de fiança.

Procurada na manhã desta segunda (11), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não informou, até a publicação deste texto, se o motorista já tinha um defensor e se já havia sido arbitrada fiança.