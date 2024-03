São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos nesta sexta (8)

São Paulo

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo emitiu um comunicado de estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (8).

Áreas de chuva vindas do interior, formadas pelo calor e a alta umidade na atmosfera, começam a atuar na capital paulista. Conforme imagens do radar meteorológico do CGE, chove forte na zona leste, nas subprefeituras da Penha, Ermelino Matarazzo e São Miguel paulista.

O mesmo quadro é observado na zona norte, na Vila Maria/Guilherme, Santana/Tucuruvi e Jaçanã/Tremembé. Na zona sul, as subprefeituras de Parelheiros e Engenheiro Marsilac têm chuva leve com pontos moderados.

Com cinco minutos de chuva a rua Manoel Dutra, na Bela Vista, alagou na tarde desta sexta-feira (8); no local, onde ocorrem constantes alagamentos, está sendo construída a estação 14 Bis, da linha 6-laranja do metrô - Fábio Pescarini/Folhapress

Às 15h50 já havia 12 pontos de alagamentos na cidade, seis deles intransitáveis: avenida Regente Feijó e avenida Dr. Eduardo Cotching, ambas na Arincanduva, e avenida Itaquera, no bairro de mesmo nome. Um na avenida do Estado e outra na avenida Dr. Inácio de Agnaia Mello, ambos na Mooca, e o último na rua Presidente Batista Pereira, no Ipiranga.

Com menos de cinco minutos de chuva, a rua Manoel Dutra, na Bela Vista, região central, voltou a alagar, sem que carros e pedestres pudessem passar.

A via, que sempre enche em dias de chuva, começa na avenida 9 de Julho e corta dois dos terrenos desapropriados pelo consórcio LinhaUni para construção da futura estação 14 Bis, da linha 6-laranja do metrô.

Do outro lado da avenida, na última terça-feira (6), um carro caiu em um outro terreno da futura estação, após a calçada da rua Paim ruir.

Procurados para falar sobre os constantes alagamentos no entorno da obra, a LinhaUni e a prefeitura não responderam até a publicação deste texto.

Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos. As próximas horas, até o início da noite, há potencial para chuvas isoladas, variando de intensidade em todas as regiões da Grande São Paulo.

A manhã desta sexta terminou com céu nublado, sem chuvas e com temperaturas em elevação na cidade. Conforme as estações meteorológicas automáticas do CGE, os termômetros marcavam 28°C em média. A máxima pode chegar aos 29°C.

O litoral paulista também sofre com o alto volume de chuvas nos últimos dias. Ubatuba, por exemplo, decretou estado de emergência nesta sexta por ter chovido 344 m em 72 horas, deixando uma comunidade isolada após uma ponte ser destruída.

Esses dois cenários, na capital e no litoral, mudam pouco no fim de semana. Tanto no sábado (9) quanto no domingo (10) haverá calor e ar úmido na atmosfera, ingredientes fundamentais para a formação de nuvens carregadas. Assim, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte entre o meio da tarde e o início da noite, com potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação das cotas de rios e córregos da capital e região metropolitana. As temperaturas variam entre a mínima de 20°C na madrugada e a máxima de 30°C à tarde.