Passageiro morre em voo de Buenos Aires a Madri; aeronave pousa em Natal

Recife

Um passageiro de um voo que seguia de Buenos Aires, na Argentina, para Madri, na Espanha, morreu na noite desta quinta-feira (7). Devido à emergência, a aeronave fez um pouso no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, a vítima é um homem espanhol de 72 anos. A causa da morte ainda é investigada.

Em nota, o Samu do Rio Grande do Norte afirmou que foi acionado e que articulou o atendimento junto ao Samu de Natal. De acordo com o Samu RN, a equipe de uma ambulância que fica no aeroporto fez o atendimento inicial, mas o paciente já estava morto.

"Já era sabido, diante das informações prestadas durante o voo, que o paciente tinha vindo a óbito dentro da aeronave", disse o Samu RN, em nota.

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal - Inframerica/Divulgação

O aeroporto fica localizado em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. O Samu Natal disse que, apesar de não ser responsável pela região, atendeu à solicitação do aeroporto e do Samu do Rio Grande do Norte. O órgão municipal alegou que, "antes de chegar ao aeroporto recebeu o comunicado que o paciente já se encontrava em óbito". Em seguida, a equipe retornou às atividades normais.

O avião do modelo Boeing 787 Dreamliner pertence à companhia aérea Air Europa. Após a ocorrência, a aeronave seguiu rumo a Madri.

O corpo da vítima foi levado para o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos), em Natal, e ainda não foi liberado. O SVO diz que ainda investiga a causa da morte.

A Folha ainda tenta contato com a companhia Air Europa.