Recife contrata estudos para obras de ampliação das praias

Recife

A Prefeitura do Recife contratou uma empresa para realizar estudos para viabilizar a realização de obras de engorda da faixa de areia das praias do município. Atualmente, a orla da cidade tem pontos no qual a água do mar já chega praticamente à calçada.

O anúncio foi feito na quarta (13), seis dias depois do lançamento da licitação. O prazo para conclusão dos estudos é de 240 dias, ou seja, oito meses a partir da contratação.

Praia de Boa Viagem fica localizada na zona sul do Recife; orla é o principal ponto turístico da cidade - Allan Torres/Divulgação

Outras cidades brasileiras, como Fortaleza, Balneário Camboriú (SC) e Jaboatão dos Guararapes (PE), cidade vizinha ao Recife, já realizaram alargamento das praias. Como mostrou a Folha, a estratégia é a mais defendida atualmente por parte dos oceanógrafos para mitigar a erosão costeira. Especialistas, porém, criticam o alto custo de realização e manutenção, bem como apontam a existência de projetos limitados que podem gerar problemas ao longo do litoral no futuro.

A empresa contratada vai analisar o cenário nos bairros de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, que fazem parte da orla da cidade, em uma área de aproximadamente 9,3 quilômetros de extensão. A licitação prevê o valor máximo de R$ 4,1 milhões para a contratação.

"Os trechos têm características diferentes. A partir dessas análises, a ideia é que sejam identificados os trechos críticos, mas já conseguimos identificar alguns que já não têm basicamente [faixa de] areia. Tem locais em que a gente faz manutenção constante, quase que diária, que é onde há deslocamento de pedras [que ficam na praia]", afirma a secretária de Infraestrutura do Recife, Marília Dantas.

O município é a 16° cidade mais afetada do mundo pelo avanço do mar e pelas mudanças climáticas, de acordo com o análise do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas divulgada em 2021 pela ONU. O relatório ainda indica que a cidade é a mais afetada pelo avanço do mar entre as capitais brasileiras.

O estudo apontou que a geografia da cidade, a densidade demográfica e a desigualdade social fazem com que o Recife esteja nessa condição.

De acordo com a prefeitura, os projetos e estudos para a expansão da orla deverão ocorrer nos trechos da orla marítima onde há redução da faixa de areia e que comprometem a infraestrutura urbana devido ao avanço do mar e à erosão costeira.

A praia de Boa Viagem também já teve ataques de tubarão, sendo os dois recentes em 2023. Especialistas atribuem a presença dos animais à construção do Porto de Suape, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife, que pode ter modificado o habitat dos tubarões e de toda a fauna marinha local.

A expectativa da gestão municipal é que os relatórios encomendados indiquem as soluções necessárias para conter o avanço do mar e promover a recuperação dessas áreas públicas.

O uso da técnica de engorda de praia é antiga no país. O exemplo mais conhecido é a praia de Copacabana, no Rio, na década de 1970. Ela ganhou força em Santa Catarina no fim dos anos 1990. Balneário Piçarras (SC) fez seu primeiro projeto em 1998. Balneário Camboriú realizou um plebiscito em 2001 aprovando a obra, executada 20 anos depois.

"Em alguns locais, o tamanho da areia foi diferente da que já estava lá dentro [antes]. Aqui, tem suas particularidades e tudo é muito relativo. Esperamos fazer um projeto executivo adequado para acertar", afirma a secretária Marília Dantas.

A prefeitura do Recife promete fazer debates com ambientalistas sobre o assunto após a finalização da proposta.

A secretária ainda disse que, assim como aconteceu em Fortaleza, a ideia é também ajudar no impulsionamento do turismo. "A prioridade é conter o avanço do mar, mas também desenvolver esse lado do turismo para trazer grandes oportunidades e melhorias para a cidade."

A prefeitura realiza a requalificação da orla do Recife em 2024. O espaço, considerado o principal ponto turístico da cidade, contém pontos de degradação nas calçadas, quiosques e banheiros públicos. A prefeitura já requalificou 60 quiosques e 11 banheiros. Outras intervenções estão em execução na região.

Em fevereiro, as obras de requalificação foram suspensas em processo licitatório, mas a gestão municipal prometeu retomar as obras ainda em março. As obras devem ser concluídas até o segundo semestre de 2025, de acordo com a Prefeitura do Recife.