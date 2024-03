Rodovias Dutra e Rio-Santos ganham 75 radares a partir de quarta (6); saiba onde

São Paulo

Começam a funcionar a partir da próxima quarta-feira (6) 48 novos radares de velocidade na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Outros 27 entram em operação no trecho entre Ubatuba, no litoral norte paulista, e Rio de Janeiro da BR-101, a rodovia Rio-Santos. No total, são 75 aparelhos medidores de velocidade nas ruas estradas.

Os limites de velocidade variam de 40 km/h a 110 km/h, dependendo do trecho e da estrada.

Radar de velocidade na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo - Reprodução/PRF

Os aparelhos foram instalados pela concessionária CCR RioSP, responsável pela Dutra e por trecho da Rio-Santos entre Ubatuba e Rio.

O início da operação, segundo a empresa, foi determinado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em conjunto com ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pela fiscalização de concessões de rodovias.

De acordo com a concessionária, a instalação dos 75 radares estava prevista no contrato de concessão e as atuações serão feitas pela PRF.

Ultrapassar o limite de velocidade permitida em até 20% é a principal infração de trânsito registrada pela PRF em rodovias federais que cortam São Paulo, exatamente por causa dos equipamentos eletrônicos instalados nas estradas —no ano passado, até 8 de dezembro, foram cerca de 145 mil multas —outras 27 mil acabaram anotadas para quem ultrapassou os 20%.

Entretanto, nem todos os lugares com radares são inéditos. Alguns aparelhos foram instalados para substituir modelos mais antigos que já estavam no local.

Questionada se a Dutra terá mais radares que esses 48, a PRF não respondeu até a publicação desta reportagem.

Mas o motorista deve prestar atenção nos equipamentos novos. Um deles fica no km 116,2 da Dutra, em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. A velocidade máxima permitida no trecho é de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para os pesados.

O local foi vistoriado no último dia 22 de fevereiro pela Polícia Rodoviária Federal. O agente que fez a fiscalização afirmou que, por causa dos riscos do trecho, o aparelho deve entrar em operação imediatamente.

"Mediante os fatores de riscos, dados de sinistralidade e análise viária apresentados, sugere-se a aferição do equipamento e sua imediata operacionalização", afirma o levantamento técnico produzido pela PRF.

O documento cita que no trecho passam peregrinos à pé para Aparecida (SP) e que o local é sem iluminação e sem tela de segurança que impeça a travessia de pedestres sobre a barreira de concreto central.

No km 143+490, em São José dos Campos, também no Vale do Paraíba, outro levantamento aponta que em dois anos, 19 pessoas morreram em acidentes naquela região da Dutra. O documento ainda alerta para a facilidade de se acessar a via marginal. A velocidade máxima para veículos alie é de 110 km/h.

Na região metropolitana de São Paulo um dos radares da rodovia federal está na capital paulista e outros seis, em Guarulhos, que tinha três equipamentos instalados.

Na descrição dos fatores de risco de um deles, o km 225,8 —cuja velocidade máxima é de 90 km/h—, é apontado com características urbanas e alto fluxo de pedestres.

O documento lista a existência de alça de acesso a posto de combustível com restaurante, ponto de ônibus e bairro lindeiro, além de um retorno desses locais mais adiante, e uma passarela próxima. "Tais fatores justificam a presença do aparelho no local", afirma.

No trecho da estrada no Rio de Janeiro, no km 230, onde fica a região da Serra das Araras, há quatro radares em sequência que multam quem ultrapassa os 40 km/h. O local é apontado como sinuoso e com rochas nas laterais da via. Em janeiro passado, a Dutra precisou ficar interditada ali, no sentido São Paulo, após a pista ser danificada por causa da chuva.

Na Rio-Santos, dos 27 novos radares do percurso sob concessão, quatro deles ficam em Ubatuba, todos com velocidade máxima permita de 40 km/h.

As justificativas apontam que o município sofre com ocupação irregular "com implicações diretas e indiretas na rodovia". O documento lembra que a cidade é turística e muito procurada por causa de suas mais de cem praias.

Na parte do litoral sul fluminense, o motorista que estiver na região de Angra dos Reis deve controlar o pedal do acelerador, pois são 11 radares em 61 km, sendo que oito no sentido Rio de Janeiro, com limites de 60 km/h.

SERVIÇO — ONDE FICAM OS RADARES

Rodovia Presidente Dutra

Km Sentido Pista Cidade Velocidade máxima (km/h) Trecho de São Paulo 228,79 SP Expressa São Paulo 110 225,88 RJ Marginal Guarulhos 90 224,15 SP Marginal Guarulhos 90 224,15 SP Expressa Guarulhos 110 224,15 RJ Expressa Guarulhos 110 219,57 RJ Marginal Guarulhos 90 217,67 SP Marginal Guarulhos 90 202,39 SP Expressa Arujá 110 197,38 RJ Expressa Arujá 80 192,14 RJ Expressa Santa Isabel 110 176,35 SP Expressa Guararema 110 163,31 SP Expressa Jacareí 110 163,31 RJ Expressa Jacareí 110 148,70 RJ Expressa São José dos Campos 100 143,43 SP Expressa São José dos Campos 110 130,41 SP Expressa Caçapava 110 130,41 RJ Expressa Caçapava 110 116,24 SP Expressa Taubaté 110 108,26 SP Expressa Taubaté 100 106,04 RJ Expressa Taubaté 100 101,95 SP Expressa Pindamonhangaba 110 94,24 SP Expressa Pindamonhangaba 110 92,14 RJ Expressa Pindamonhangaba 110 69,39 RJ Expressa Aparecida 100 68,42 SP Expressa Aparecida 100 65,43 RJ Expressa Guaratinguetá 100 60,34 SP Expressa Guaratinguetá 110 54,00 RJ Expressa Lorena 110 38,52 RJ Expressa Cachoeira Paulista 110 28,12 RJ Expressa Cruzeiro 110 27,63 SP Expressa Silveiras 80 22,31 RJ Expressa Lavrinhas 80 Trecho do Rio de Janeiro 336,09 RJ Expressa Resende 110 332,88 SP Expressa Itatiaia 110 317,93 RJ Expressa Itatiaia 110 305,95 SP Expressa Resende 110 305,54 RJ Expressa Resende 110 276,59 RJ Norte Barra Mansa 80 270,70 SP Expressa Barra Mansa 100 261,62 RJ Expressa Piraí 110 242,87 RJ Expressa Piraí 100 234,10 SP Expressa Piraí 80 233,10 RJ Expressa Piraí 40 231,22 SP Expressa Paracambi 80 230,82 RJ Expressa Paracambi 40 228,67 RJ Expressa Piraí 40 228,05 RJ Expressa Piraí 40 226,54 RJ Expressa Piraí 40

Rodovia Rio-SP (consultar a sinalização da rodovia)

Km Sentido Pista Cidade Trecho do Rio de Janeiro 382,40 SP Expressa Rio de Janeiro 383,60 RJ Expressa Rio de Janeiro 404,00 SP Expressa Itaguaí 407,00 RJ Expressa Itaguaí 412,00 RJ Expressa Itaguaí 412,00 SP Expressa Itaguaí 415,00 RJ Expressa Mangaratiba 415,00 SP Expressa Mangaratiba 419,60 RJ Expressa Mangaratiba 432,96 RJ Expressa Mangaratiba 470,30 RJ Expressa Angra dos Reis 472,30 RJ Expressa Angra dos Reis 473,80 RJ Expressa Angra dos Reis 482,30 SP Expressa Angra dos Reis 483,80 RJ Expressa Angra dos Reis 484,50 RJ Expressa Angra dos Reis 485,10 SP Expressa Angra dos Reis 485,80 RJ Expressa Angra dos Reis 505,50 RJ Expressa Angra dos Reis 508,00 SP Expresso Angra dos Reis 532,10 RJ Expresso Angra dos Reis 577,00 RJ Expressa Paraty Trecho de São Paulo 50,50 RJ Expressa Ubatuba 48,63 SP Expressa Ubatuba 46,60 RJ Expressa Ubatuba 46,60 SP Expressa Ubatuba 35,33 SP Expressa Ubatuba

Fontes: PRF e CCR RioSP