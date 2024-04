Adolescente dirige carro da mãe e atropela jovens após briga no RJ

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a causa de uma briga que terminou com jovens atropelados na saída de uma casa de festas, na madrugada de domingo (14) em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro.

O suspeito de ter cometido o atropelamento é um adolescente que teria utilizado o carro da mãe.

Vídeo mostra momento em que um carro atropela um grupo de pessoas em rua de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro; suspeito é um adolescente que teria usado o carro da mãe - Reprodução/TV Globo

Quatro pessoas ficaram feridas e um jovem está em estado grave. Ele teve traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte.

Moradores da rua Boiacá afirmam que a confusão começou durante um aniversário em uma casa de festas. Os jovens, a maioria adolescentes, foram expulsos do evento por tumulto e continuaram a confusão do lado de fora.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos nove envolvidos na briga. Um deles foge do local. Depois, volta de carro, passa em alta velocidade pelo grupo e atropela ao menos quatro. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento das vítimas.

Agentes do 9º batalhão (Rocha Miranda) da Polícia Militar estiveram no local. A corporação disse que o autor foi apresentado junto ao responsável na 30ª DP (Marechal Hermes).

FESTA DE ANIVERSÁRIO TEM TIROTEIO

No sábado (13), também em Bento Ribeiro, um homem foi morto após um grupo armado invadir um aniversário. Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais mostram suspeitos com camisetas envolvidas na cabeça, entrando no local. Segundo a PM, o ataque foi ordenado pelo tráfico de drogas da região.

Um homem que estava armado no aniversário e tem o registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) trocou tiros com o grupo. Um policial militar, também presente ao aniversário, ficou ferido. Um dos suspeitos morreu.