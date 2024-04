Agência do Banco do Brasil é alvo de ataque com explosivos em São Pedro (SP)

São Paulo

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada com explosivos por criminosos na cidade de São Pedro, interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (8), de acordo com a Polícia Militar. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

A agência fica na rua Valentim Amaral, no bairro Santa Cruz, e foi atacada por volta das 3h. Cerca de dez homens fortemente armados chegaram ao local em ao menos quatro veículos.

Não se sabe se os criminosos conseguiram acessar o cofre, nem se levaram valores dos caixas eletrônicos.

Estrago de explosões em agência do Banco do Brasil atacada em São Pedro (SP), na madrugada desta segunda (8) - Reprodução/TV Globo

O grupo quebrou o vidro da fachada para entrar no prédio e instalar os explosivos. Parte do teto e paredes da agência foram destruídos e o local ficou cheio de escombros.

A PM foi acionada e houve troca de tiros com os criminosos, que fugiram. Ninguém ficou ferido.

A agência e as ruas do entorno estão isoladas na manhã desta segunda, e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM foi acionado para ir ao local, já que existe a suspeita de que ainda possa haver explosivos dentro da agência.

Área foi isolada pela PM, e Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) verifica se ainda há explosivos no local - Reprodução/TV Globo

O crime levou medo à cidade de pouco mais de 38 mil habitantes. Nesse tipo de ataque, conhecido como novo cangaço, os criminosos escolhem atacar agências em municípios pequenos e tranquilos, geralmente menos policiados.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A assessoria de imprensa do Banco do Brasil afirma que sempre colabora com as investigações policiais e atua para regularizar o atendimento no menor tempo possível em casos deste tipo.

"Cabe destacar que, de forma alternativa, os clientes e usuários de agências afetadas podem contar com atendimento via aplicativo do BB, em agências próximas ou em correspondentes bancários", diz o banco.